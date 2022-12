“Buscamos conectar a los fans de la cultura coreana con lo que más les apasiona”, Lucero Santiago revela los planes a futuro de Hallyu Fest México

El próximo 17 y 18 de diciembre en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo se llevará a cabo la edición 2022 del Hallyu Fest México organizado por Kmagazine, “Kmagazine nos hizo ver este tema de que había muchas personas que les gustaba la cultura coreana en México y Latinoamérica pero todo esto se hacía de manera virtual, se conectaban a través de foros. Entonces la verdad es que nació porque queríamos hacer sentir a la gente que justamente vivía todo esto en el mundo digital y llevarla al mundo real, buscar un espacio, crear un espacio donde la gente primero se sintiera segura compartiendo lo que más les guste y les apasiona como hablar de cosas de k-pop y encontrar a más gente que le gustaran las mismas cosas”, expresó Lucero Santiago en entrevista.

Lucero Santiago revela los planes a futuro de Hallyu Fest México. / Foto: Kmagazine

Asimismo, señaló que la primera edición de este festival tomó lugar en el año 2019 pero antes de llevarse a cabo, le presentaron la idea al Museo Nacional de las Culturas del Mundo y ellos accedieron inmediatamente y solo les iban a prestar un par de salas pero dos meses antes cuando se abrió la convocatoria, el museo se dio cuenta que más de dos mil personas habían confirmado la asistencia por lo que tomaron la decisión de abrir todas las salas del museo para este evento en el que se reunieron más 5000 de personas de todas las edades.

Lucero señaló que en unos años ve a Hallyu Fest como un Music Bank o KCON lleno de invitados como actores, idols y bailarines coreanos al igual que tener muchas marcas de k-beauty dentro del festival, “Cuando iniciamos la verdad es que tuvimos siempre la idea de crear una plataforma donde pudiera conectar a los fans de la cultura coreana con lo que más les apasiona y justo eso se hizo real cuando hicimos el festival y la verdad es que cada vez que lo hacemos, lo veo real y veo que la gente cree en nosotros, nuestros patrocinadores, los fans y las demás personas, creo y visualizo más a Hallyu Fest como el festival de cultura coreana y de k-pop para México”, comentó la fundadora de Kmagazine y emprendedora de Byeol Media.

Por otro lado, señaló que México es uno de los principales consumidores de k-pop y k-dramas en el mundo y gracias a esto, se puede lograr que la industria coreana se posicione y lo posicione como un mercado potencial para que en un futuro se tome a México en cuenta como un país potencial para la ola coreana lo que haría que más eventos, conciertos y mercados llegan al país azteca en un futuro.

Esta edición de Hallyu Fest, contará con música de COTOBA, una banda de k-rock y Tasty Shop, banda promesa del k-Indie, al igual que la presencia de influencers como Jini Channel, Nara Bask y Pau Pauri, el actor Isan de la serie L-Pop próxima a estrenarse por Disney+, el periodista Álvaro Cueva y la gimnasta olímpica Alexa Moreno, entre otras actividades sorpresa para todos los fandoms del k-pop. abe señalar que el festival es completamente gratuito.

Por último, Lucero Santiago compartió que es lo que más le gusta de la cultura coreana, “A mí me gusta que gracias a la cultura coreana aprendí a descubrir mi pasión, que justo mi pasión está relacionado con mi proyecto de vida y que te ayuda a ver otros horizontes, que te ayuda a retarte, me encanta mucho las ganas, la pasión que le echan y la visión que tienen de ser globales, creo que eso me ha enseñado mucho porque creo que te motiva de la misma manera que muchos artistas de k-pop, y eso es algo que tiene Corea, siempre tienes que motivarte a ser el número uno”, dijo.

