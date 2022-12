Karime Prindter confirma cancelación de su boda y dice “adiós” a Acapulco Shore

Hace unos días se estrenó el último episodio de la temporada número 10 de Acapulco Shore, trayendo consigo algunos momentos emotivos como la despedida de Karime Prindter, quien estuvo desde la primera temporada del reality show y a pesar de que (por motivos de pandemia) estuvo ausente en una de estas, esta vez regresó para disfrutar un poco y decir “Adiós” de una vez por todas al programa que la impulsó a la fama.

Y es que un poco antes de grabar la temporada, la influencer ya habría informado sobre su matrimonio con anillo en mano, razón por la que esta sería la última vez que participaría en el Reality, aunque al parecer estos planes han cambiado.

¿Qué pasó con Karime y su ex prometido?

Al final de la temporada, se dio a conocer por fin el prometido de Karime, aunque ya en redes sociales se habían filtrado una que otra foto y hasta el nombre del mismo, Erez Myara, en este último episodio se ve a la modelo junto a él abandonando la casa, confirmando que el motivo era su compromiso.

“Voy saliendo de la casa shore y la vida me invade de recuerdos. Desde la primera vez que llegué, santa, teta, sin chichis, y hoy salgo como la verdadera Matrioshka, como la duquesa, como la reina del exceso. Y solo les puedo decir… ¡salucita de la buena! Y ¿saben qué? La torera ya se va”, indicó Karime.

Sin embargo, esta vez sorprendió a todo al anuncia que la boda se habría cancelado, pues al parecer, adicional a la diferencia de edad, afirmó que aunque lo sigue amando, cada uno tiene sus propios proyectos.

“Soy ‘La Matrioshka’, soy la rockstar, me emocione mucho, me ilusione mucho, me enamore mucho, obviamente lo sigo amando, lo sigo queriendo, es un tipazo increíble, pero no estoy lista para casarme, él me lleva 10 años, él ya está preparado para otras cosas, ya quiere tener hijos y yo no”.