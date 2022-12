¿Quién sustituye a Henry Cavill como Superman en el Universo de DC Comics? Estos con los posibles candidatos

Henry Cavill se despide de otro papel protagónico icónico en su carrera. Todos pensaron que cuando decidió dejar de hacer a Geralt de Rivia en The Witcher era para centrarse, entre otras cosas, en el Superman del Universo Extendido de DC Comics.

Pero recientemente ha sorprendido a los fans con un anuncio que realizó a través de sus redes sociales. Henry Cavill no será más el superhéroe más famoso del mundo.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y son noticias muy tristes para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi retorno en octubre, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, dijo el actor británico en su Instagram.

¿Qué pasó? De acuerdo con reportes, el director de la película, James Gunn, quiere un Superman más joven para darle otro comienzo al icónico personaje de DC Comics. ¿Quiénes son entonces los candidatos? Todavía no hay nada oficial, pero ya hay un adelanto de posibles sustitutos según filtraciones que vienen desde el corazón de Hollywood.

El sitio web de la revista GQ informa que la idea de James Gunn es ser el punto de partida para un personaje que trascienda como una franquicia que se mantenga en el tiempo. Entonces, para eso necesitan un rostro más joven para refrescar la pantalla; alguien que vaya creciendo con el avance del personaje.

Es así como aparecen los siguientes nombres para ser posibles Superman

No hay nada que confirme que estos actores hayan iniciado una conversación. Simplemente son rostros jóvenes que ya son conocidos en Hollywood y tranquilamente podrían interpretar a Superman.

Como es el caso de Noha Schnapp. El actor de 18 años, reconocido por su participación en Stranger Things, tiene la capacidad de interpretar un rol de gran calibre como el de Superman. Es una especie de joya que se puede pulir.

Noah Schnapp envuelto en polémica por no devolverle un favor a integrante del reality show The Bachelor. / Foto: Getty Images (Roy Rochlin/Getty Images)

Otra consideración para Superman es la de Jacob Elordi. Tiene 25 años y en su repertorio cuenta con roles sencillos que no le exigen una gran destreza. Pero cuenta con la edad y la apariencia necesaria para ponerse la capa del superhéroe.

Jacob Elordi y Alexa Demie en Euphoria. Se estrenará la segunda temporada de "Euphoria" el 9 de enero. / Foto: HBO.

Sam Corlett surge como opción por su edad, 26 años, y por los roles aguerridos que ha interpretado. Entre los más conocidos sin duda está el de Leif Erikson, en Vikingos: Valhala.