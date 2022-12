Carlos Ballarta marca un cambio generacional en la comedia

Carlos Ballarta ha desarrollado su proyecto en cine, televisión y otros formatos, eso le ha permitido llevar su comedia a otros públicos y con Rebelde Comodino Tour da un nuevo paso a inmuebles más grandes, como parte de su evolución.

Considerado como una las figuras más destacadas de la escena del stand up en nuestro país, con un humor que refleja totalmente su punto de vista, que lo ha llevado a la controversia en el último año. Él tiene solo un objetivo: “compartir la mejor de las misas a sus fieles feligreses”.

Él ha dicho que oculta su mirada por la pena que siente al presentarse ante el público. El standupero se ha convertido en esos personajes que divide opiniones por su estilo al hacer comedia.

“Lamentablemente a alguien le va a molestar algo, inevitablemente algo que digas o expreses alguien va a sentirse afectado. Creo que irte con cuidado para evitar esos roces es más desgastante que simplemente hacer tu chamba. Entiendo la parte de la gente que se lo toma muy a pecho o en serio, pero la responsabilidad del comediante es hacer comedia en el escenario, lo que digas debajo de el ya es responsabilidad propia y no te puedes excusar en la comedia si la gente encuentra algo en mis rutinas que no les parece”.

Agregó, “simplemente es tomar cartas en el asunto y decirles que es el tipo de comedia que intento hacer, a lo mejor no tuve el mejor tacto para decir algo, pero estoy intentando hacer mi trabajo”.

Carlos Ballarta, quien ha llevado su comedia a plataformas digitales y teatros, suele tener un humor crudo y directo.

“Queremos darle a la gente este show para que salgan a entretenerse, que se rían e intenten llevar una vida lo más normal que podamos, para algunos es complicado, algunos podrán tacharme de irresponsable, pero en mi caso, nunca discrimino”, finalizó.

“Póster promocional de lo que ocurrirá este sábado en Auditorio Telmex, la grabación de Rebelde Comodino Stand Up Comedy para la posteridad” — Carlos Ballarta

Carlos Ballarta, pasado y presente

Originario de Chicoloapan, Estado de México, comenzó su carrera de comediante en 2012 presentando su material en Open Mics. Ahora, el standupero cuenta con tres especiales de comedia en Netflix, participó en Moontower de Just For Laughs y en Netflix Is A Joke; además, se ha presentado en los mejores festivales de México como el Pulso GNP en Querétaro, y en escenarios de diferentes ciudades de Europa.

Próximas presentaciones en México