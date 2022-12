Bad Bunny desmentiría separación de su novia con esta publicación que hizo en redes sociales

Gabriela Berlingeri es la protagonista del video 'Titi me preguntó' de Bad Bunny. (Captura)

Desde el mes de enero, para el lanzamiento del disco ‘Un Verano Sin Tí’, el cantante de música urbana, Bad Bunny, mostraba a su novia Gabriela Berlingeri, como parte de la producción del álbum, al involucrarla en los videos que se compartían en redes sociales para la promoción.

Sin embargo, con el lanzamiento de lo que es el trabajo más exitoso del ‘Conejo Malo’, el artista dejo de postear imágenes junto a su novia, a pesar de que siempre se la mantenían juntos en fiestas y en paseos en la playa.

En redes sociales surgió una teoría donde se sostenía que la pareja mantenía una relación abierta. Sobre todo, cuando se le vio al artista boricua dándose besos con una mujer en un after party, luego de un concierto en Puerto Rico.

TE RECOMENDAMOS LEER: Esta es la millonaria suma que se ha ganado Bad Bunny con su “World Hottest Tour”

• À Provenza, le quartier très cool de Medellín, Bad Bunny a déclenché un mouvement de foule complètement hystérique. Des fans se sont rués à la sortie de la boîte de nuit Perro Negro oú l’artiste était 🤯 Regardez bien la fan sur la voiture, elle reçoit un bisou de Benito 🙈 pic.twitter.com/Mif1XF0nfQ — Reggaeton_Off (@OffReggaeton) November 23, 2022

Publicación de Gabriela

A pesar de los rumores, la pareja se les vio junta en el concierto realizado en el estadio Azteca, donde la puertorriqueña hizo una aparición especial cantando su verso para la canción ‘El Apagón’.

El increíble momento, fue agradecido por la boricua en sus redes sociales, donde agradeció el cariño de los mexicanos y del público en general por el apoyo al álbum de Bad Bunny.

“Cantar en el Estadio Azteca fue algo que jamás en la vida imaginé hacer, mucho menos atreverme. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Estoy agradecida con las personas que me motivaron a lograrlo porque sola no podía. Gracias a mi madre por haberme parido en Puerto Rico y junto a mi padre haberme criado en esta isla que tanto amo. El Apagón es mucho más que una canción; y el sentimiento y orgullo que siento de ser parte de ella es infinito. Mi voz es la voz de un pueblo cansado, pero con mucha fuerza y coraje para luchar por lo que es nuestro. GRACIAS México por haberme recibido con tanto amor y por haber escuchado y cantado junto a esa voz”, escribió Berlingeri.

En la publicación, la novia de Bad Bunny, muestra una galería de fotos y videos donde retrata su participación dentro del disco, ya sea en conciertos, grabaciones, celebraciones y momentos donde compartió con su pareja.

“UVST fue más que un par de canciones; fueron historias, sentimientos y experiencias que hoy día cada cual, en cualquier parte del mundo, elige como darle su propio significado y valor”, puntualizó.

La publicación realizada por Gabriela fue compartida por el mismo Bad Bunny en sus stories.