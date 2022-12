TOMORROW X TOGETHER lanzará su quinto EP, ‘The Name Chapter: TEMPTATION’ este 27 de enero. / Foto: BIGHIT MUSIC

La ‘it band’ de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, HUENINGKAI) regresará después de 9 meses con un nuevo EP. El álbum conceptual continuará la narrativa de juventud y crecimiento de sus lanzamientos anteriores, desde The Dream Chapter: STAR de 2019 hasta The Chaos Chapter: FIGHT OR ESCAPE y minisode 2: Thursday’s Child de este año.

Anticipándose al 27 de enero, la banda dio a conocer hoy la agenda promocional que detalla las fechas de lanzamiento de todos los teasers relacionados con el EP. TOMORROW X TOGETHER lanzará un nuevo teaser el 21 de diciembre, seguido de cuatro versiones de fotos conceptuales y clips del 9 al 15 de enero. La versión Daydream se lanzará el 9 y 10 de enero, la versión Nightmare el 11 y 12 de enero, la versión Farewell el 13 y 14 de enero, y la versión L****** el 15 de enero. El tracklist y track poster del EP se darán a conocer el 20 de enero, seguidos por el preview del álbum el 23 de enero, y teasers de videos musicales el 25 y 26 de enero.

TOMORROW X TOGETHER lanzará The Name Chapter: TEMPTATION junto con un video musical el 27 de enero. Al día siguiente la banda participará en un comeback showcase, que se llevará a cabo en vivo y estará disponible en línea. Recientemente, la banda vio su nombre en la lista oficial de fin de año de Billboard 200 como el único acto de K-pop además de BTS.

