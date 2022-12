Jane Fonda se encuentra en remisión del cáncer, así lo anunció

A pocos días de su cumpleaños número 85, la activista climática, Jane Fonda compartió la noticia que su oncólogo le dio, luego de varias sesiones de quimioterapia, Jane podía suspender el tratamiento, es por ello que lo tomó como un regalo y una victoria.

La actriz Jane Fonda anunció que está afrontando la enfermedad diagnosticada. Foto: referencial. (Jessica Miglio)

En una publicación de Instagram la ganadora del Óscar habló sobre su situación de salud actual, el proceso que tuvo durante sus tratamientos, pero también compartió las actividades que ha hecho como parte de su trabajo como activista climática.

“La semana pasada, mi oncólogo me dijo que mi cáncer está en remisión y que puedo suspender la quimioterapia. Me siento tan bendecida, tan afortunada. Les agradezco a todos ustedes que oraron y me enviaron buenos pensamientos.” añadió.

¿Qué cáncer padecía?

La actriz fue diagnosticada con el ‘linfoma no hodking’, el cual es un tipo de cáncer que empieza en el sistema linfático, los síntomas podrían manifestarse en dolor abdominal, inflamación de los ganglios linfáticos, fatiga, entre otros; sin embargo, es preciso tener un diagnostico de un médico especialista.

Jane Fonda

“Estoy especialmente feliz porque si bien mis primeros 4 tratamientos de quimioterapia fueron bastante fáciles para mí, solo unos días de cansancio, la última sesión de quimioterapia fue difícil y duró 2 semanas, lo que dificultó mucho lograr cualquier cosa.”

A pesar de su diagnostico, Jane Fonda se mantuvo activa en su lucha contra el cambio climático a través de su organización “Fire Drill Fridays”, ya que a pesar de que su última sesión de quimioterapia fue agotadora se recuperó rápidamente para seguir en sus actividades.

