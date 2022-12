Las curiosas Navidades de Salma Hayek: Hace fiestas falsas para poder cumplir con su numerosa familia

El carisma de Salma Hayek destaca por su sinceridad y naturalidad al hablar en cada entrevista que ofrece. Su talento frente a las cámaras se combina con su personalidad pintoresca que enamora a todo Hollywood.

La hermosa actriz mexicana acudió al programa de Jimmy Fallon “The Tonight Show” para promocionar su más reciente filme, “Puss in Boots: The Last Wish” (El Gato con Botas) que integra como parte del elenco de doblaje.

Según reseña Telemundo, Hayek cuenta en líneas generales la historia de la película animada. “Ya sabes que los gatos tienen nueve vidas, pero a él le queda una. Bueno, eso es lo maravilloso de la película, que es realmente filosófica. Pero hace lo que hizo el primer ‘Shrek’, el humor es para los niños”, relató.

Sin embargo, el show acaparó la atención del público, Fallon y los televidentes cuando habló de su curiosa estrategia para celebrar las Navidades debido a que tiene una numerosa familia entre mexicanos y franceses (por su esposo).

“Hago fiestas falsas, porque tenemos que pasar la Navidad con mi familia, con la familia de François y luego tenemos una pequeña solo para nosotros”, le contó a Fallon entre risas.

“Pero no soy Santa Claus que puede estar en muchos lugres al mismo tiempo, entonces fingimos que el día 21 o 22 de diciembre es Navidad, eso con mi familia. Decimos, ‘oh, es Nochebuena’ y cocinamos. Entonces la celebramos tres días. Todos saben que es falso, pero son buenos actores y tienen un gran espíritu navideño”, finalizó.