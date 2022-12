¿A cuánto asciende la fortuna de Henry Cavill?

Henry Cavill es uno de los actores más reconocidos de Hollywood gracias a los diversos papeles que ha interpretado a lo largo de su carrera, pero sobre todo por tomar la responsabilidad de encarnar a Superman durante más de 10 años, por lo que no es de extrañar que sea una de las estrellas mejores pagadas.

Según el portal encargado de realizar los cálculos financieros de los famosos, Celebrity Net Worth, Henry Cavill tendría una fortuna que supera los 40 millones de dólares, gracias a los importantes papeles que ha venido realizando durante todos estos años, y aunque en el momento decidió dejar atrás su etapa como Superman, sin duda alguna quedará impregnado en los corazones de sus fans.

¿Cuándo inició la carrera artística de Henry Cavill?

A sus 39 años de edad, Cavill ha tenido una vida llena de éxitos en el mundo del espectáculo, iniciando con la actuación en el 2001 en la película ‘Laguna’, seleccionado un año después para interpretar a Albert Mondego en ‘El Conde de Montecristo’, adicional a esto, también tuvo la responsabilidad de participar en algunas series británicas en esa misma época.

De esta manera, en el año 2005 el actor británico comenzó a aparecer en producciones estadounidense, como: ‘Hellraiser: Hellworld’, ‘Tristan & Isolde’, ‘Stardust’, ‘Red Riding Hood’, entre otras; y un par de años después alcanzó la fama con la serie ‘The Tudors’ y por fin en el 2011 logró obtener el papel de ‘Superman’.

Henry Cavill siguió su vida actoral y en el 2018 con ‘Mission Impossible – Fallout’ con un papel importante, protagonizando además ‘Night Hunter’ y luego interpretando al personaje principal de ‘The Witcher’, la serie de Netflix.

Henry Cavill dejará de ser Superman

Fue a través de su cuenta en Instagram que el actor dio a conocer su decisión de dejar atrás su papel de Superman, deseándole el mejor de los éxitos a todos los que forman parte del equipo.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”.