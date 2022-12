Karyme Lozano quiere menos drama y más comedia en su carrera

Su lugar de trabajo ha sido el set de televisión, sus personajes han dejado huella en las telenovelas mexicanas y para Karyme Lozano, el poder dar vida a otra mujer totalmente diferente a ella, le brinda la posibilidad de jugar en la actuación. Actualmente, la actriz mexicana participa en Mi secreto, que se transmite por Televisa, en la que hace el papel de Daniela.

“Estoy muy contenta y disfrutando muchísimo la novela que ha sido un éxito, en un horario que no es tan fácil, sin embargo está ahora con un súper rating. Daniela es un personaje que ha sido un reto, que estuvo en coma 24 o 25 años. Desde el principio pedí libertad para no salir casi con la pestaña maquillada y normal, me dejaron caracterizarme un poco salir sin maquillaje, más pálida y con ojeras para representar a una persona que pasó por un momento complicado”, señaló la actriz.

También puede interesarte: Estas son las mejores canciones navideñas, según Billboard

Karyme Lozano aprendió a vivir su trabajo -dentro y fuera de la televisora- con todo lo que implica estar bajo la mirada de los medio de comunicación y la audiencia.

“El mundo se está revolucionado con sus pros y contras. Soy muy activa en mis redes sociales y últimamente me da por entrevistar (risas) y a lo mejor no tendré millones de seguidores pero los que tengo son súper leales y reales porque no son comprados. Se me ocurrió hacer algo durante las pausas en las grabaciones para que conocieran más a mis compañeros, son entrevistas cortitas pero tocamos temas que a lo mejor nunca habían tocado en alguna otra entrevista. Además puedo mostrar más de mi personalidad, porque soy muy cotorra, vaciladora, alegre y traviesa”.

“Doy gracias a Dios que a la gente le guste como lloro, pero sí tengo muchas ganas de hacer comedia” — Karyme Lozano

La actriz confesó que sus personajes han tenido una gran dosis de drama pero está lista y le gustaría hacer más cosas en el género de la comedia.

“Me fascina la comedia, inclusive, le dije a Carlos Moreno (productor de Mi secreto), oye hay que hacer comedia y él me contestó, ‘pero es que lloras muy bonito’. Doy gracias a Dios que a la gente le guste como lloro y que me contraten por eso, pero sí tengo muchas ganas de hacer comedia. Mientras tanto, me desquitaré en mis redes con toda la comedia que no puedo hacer en las novelas. Me encantaría hacer una novela con comedia y drama y ya empecé a tocar puertas con los productores”.

Actriz, productora y directora

Karyme Lozano debutó como directora en su cortometraje Amor verdadero que ya está disponible en YouTube, “me lo aceptaron en varios festivales y ya tengo otro cortometraje pero no he tenido tiempo de hacerlo. Estoy empujando otros proyectos como productora, voy lento pero segura, como una serie”, finalizó.

¿Cuándo se transmite Mi secreto?

16:30 horas, de lunes a viernes, por Las estrellas.

PUBLIMETRO TV: