El grupo masculino de k-pop, SUPER JUNIOR, regresa con el volumen dos de su onceavo álbum de estudio titulado “The Road: Celebration” del que se desprende el sencillo principal ‘Celebrate’, el tema perfecto para celebrar las fiestas decembrinas. A la par, se alistan para celebrar su aniversario número 17 con ELF de todo el mundo y ofrecerán un concierto en la Ciudad de México el próximo 15 de febrero.

SUPER JUNIOR presenta el tema ‘Celebrate’ y se alista para su aniversario 17. / Foto: SM Entertainment

1. Están presentando este nuevo álbum ‘The 11th Album Vol.2 ‘The Road: Celebration’, ¿qué significó este regreso o comeback para ustedes?

Este regreso significó un tiempo de reflexión, unión y felicidad. Durante la temporada de invierno, sentimos que el mundo tiene un descanso de la realidad y se une a sus seres queridos para mirar hacia atrás y celebrar los recuerdos mientras esperan los nuevos que se crearán. Sentimos que necesitábamos crear este álbum a tiempo para la temporada de invierno para retribuir a nuestro ELF y mostrar nuestro aprecio como grupo que celebra nuestro 17° aniversario.

2. ¿Cuántas canciones hay en este álbum y cómo lo describen en general?

Hay cinco canciones en este álbum: ‘Celebrate’ (sencillo principal), ‘Hate Christmas’, ‘Snowman’, ‘White Love (스키장에서)’ y ‘너였으면 참 좋겠다... (If only you)’. Los miembros de SUPER JUNIOR expresaron que The Road: Celebration es un álbum que simplemente expresa la calidez y la gratitud que une a todos. Aunque durante los tiempos de invierno, la gente puede sentirse triste, esperan que con ‘Celebrate’, su ambiente divertido y festivo de un sencillo principal, reúna a ELF sin importar dónde se encuentren para reflexionar sobre los recuerdos que han creado y crearán en el futuro.

3. ¿Cuáles fueron algunos de los pensamientos que tuvieron al preparar este álbum?

Como el álbum tiene una temática invernal, ciertas canciones invernales siempre nos vienen a la mente cuando hace frío. Mientras nos preparábamos para este álbum, estábamos entusiasmados con la idea de hacer canciones de invierno para que cuando llegue la temporada, nuestro ELF cante canciones inolvidables que nos mantendrán cerca en sus mentes y corazones durante esta época del año. A medida que se acerca el año nuevo, esperamos seguir creando canciones que sean pegadizas e inolvidables.

4. ¿Se fijaron alguna meta con respecto al sencillo ‘Celebrate’?

También ha pasado un tiempo desde que SUPER JUNIOR lanzó una canción de invierno, esperamos que ‘Celebrate’ pueda ser un tema con el que ELF pueda contar para experimentar felicidad y calidez durante la temporada de invierno.

5. Si pudieran definir la canción ‘Celebrate’ en una sola palabra, ¿cuál sería?

ELF. Hemos creado muchos recuerdos con ELF desde su debut hasta ahora. Poder llegar a nuestro 17 aniversario es un regalo de ELF para nosotros y este álbum es nuestro regalo de agradecimiento para ellos.

6. ¿Cómo definen el concepto del videoclip de ‘Celebrate’?

Es diversión de invierno. Nos divertimos mucho filmando este video musical porque nos vestimos con ropa de invierno, jugamos en la nieve y hacemos nuestra cosa favorita, que es cantar juntos.

7. ¿Hay alguna parte del video musical ‘Celebrate’ a la que debamos prestar mucha atención?

Cada parte, jajaja. Cuando vean el video musical por primera vez, hágalo sin subtítulos para empaparse de la calidez y la unión que amplifica el video. Luego véanlo de nuevo pero con los subtítulos.

8. Están celebrando 17 años juntos, ¿qué significa eso para ustedes?

En k-pop, llegar al décimo aniversario en sí mismo es un gran logro. Estamos en la luna, encantados y bendecidos de haber llegado a nuestro 17º aniversario. Queremos seguir hasta los 20, 25, 30, y así sucesivamente con nuestros eternos amigos (ELFs).

SUPER JUNIOR presenta el tema ‘Celebrate’ y se alista para su aniversario 17. / Foto: SM Entertainment

9. ¿Cuál ha sido el momento más especial durante estos 17 años de carrera?

La gira de este año fue muy especial para nosotros. Nos encontramos nuevamente con nuestros fanáticos este año después de estar separados durante mucho tiempo debido a la pandemia. Cuando volvimos al escenario y sentimos el amor abrumador de ELF, todo el dolor de estar separados se convirtió en un disfrute abrumador. SUPER JUNIOR tiene como objetivo tener más eventos en los que podamos conocer de cerca a nuestros fanáticos a quienes no hemos podido ver a menudo durante la pandemia.

10. ¿Cuál es el secreto detrás de la popularidad y el éxito duraderos de SUPER JUNIOR?

Nuestros miembros y ELFs. Nuestros miembros han podido hacer las cosas que disfrutan individualmente pero somos un equipo, somos SUPER JUNIOR. Hemos construido un gran vínculo entre nosotros y nuestros ELFs que nos mantienen avanzando.

11. ¿Cómo se sienten al saber que personas que no hablan su mismo idioma cantan sus canciones?

La música es una manera tan hermosa de comunicarse. Nos trae alegría y felicidad cuando vemos ELFs de todas partes cantando y bailando nuestras canciones. Nos recuerda por qué hacemos música y seguimos haciendo lo que hacemos durante tanto tiempo. ELFs gracias por disfrutar tan felizmente de nuestra música; Continuaremos haciendo más música para que cantes y bailes.

12. Pasando a su música, ¿podemos esperar una nueva colaboración con artistas latinos en el futuro porque anteriormente colaboraron con algunos?

Disfrutamos trabajar con nuestros amigos en la escena de la música latina y creamos grandes recuerdos. Nos encantaría seguir trabajando con nuestros amigos y nuevos artistas también, si se da la oportunidad.

13. ¿Les gustaría lanzar otro sencillo completamente en español o tal vez incluir unas cuantas palabras?

No se ha planeado nada con respecto a un sencillo en español, pero si se da la oportunidad, sería divertido lanzar otro sencillo en español o incluso incluir algunas palabras en un próximo sencillo. Pensamos estar en sintonía cultural y poder expresar nuestro aprecio hacia nuestros fans latinos.