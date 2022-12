La influencer Chingu Amiga confiesa que logró superar su depresión al empezar a vivir en México

Chingu Amiga fue la invitada de la semana en el programa de Yordi Rosado, ahí contó varias cosas de su vida, y de los beneficios que tuvo al empezar a vivir en México.

La popular tiktoker siempre ha sido muy abierta sobre su vida y últimamente lo ha sido sobre su salud mental, por ello, para muchos de sus seguidores no es de extrañar que diga que vivir en México la ayudado a superar su depresión.

De acuerdo a lo que dijo Chingu Amiga en el programa de Yordi Rosado en YouTube, cuando regresó a Corea tuvo el síndrome de Burn Out, debido a su ajetreada agenda de trabajo y de estudio.

Chingu Amiga llegó a estar un año internada en el hospital

El síndrome de Burn Out que tuvo Chingu Amiga fue tan grave que no tenía fuerzas para comer o levantarse de la cama, motivo por el cual su familia tuvieron que hospitalizarla.

Estuvo internada por todo un año, lo que llevó a que sus padres se endeudaron mucho y cuando no pudieron pagar el hospital la tuvieron que sacar.

Su papá al recordar lo feliz que estaba mientras estuvo en Latinoamérica cuando vino por un intercambio estudiantil para aprender nuestro idioma, decidió regalarle el pasaje de avión para venir a trabajar en México, en una concesionaria coreana en Monterrey.

“Me tuvieron que internar en un hospital por un año, además de que mi familia se endeudó por eso, porque el seguro no cubre las enfermedades mentales”, contó en el programa, y añadió “Curiosamente llegando me curé, literal, un día antes estaba llorando y llegando acá cambio, fue muy raro, muy raro”.

Chingu Amiga dijo que la vida en coreana es extremadamente estresante, las personas viven compitiendo entre ellas para ser la mejor en todos los sentidos, gracias a eso son conocidos por su disciplina y dedicación, pero eso ha llevado a que muchas personas descuiden otros aspectos de su vida.

“Aprendí su cultura y la primera cosa que me dio fue coraje, que vida he vivido, tienen una vida tan padre, tan feliz y yo estaba en un lugar tan triste. Creía que era el único mundo, no sabía de este otro mundo”, dijo la influencer.