TOMORROW X TOGETHER revela nuevo teaser de su quinto EP ‘The Name Chapter: TEMPTATION’. / Foto: BIGHIT MUSIC

TOMORROW X TOGETHER reveló hoy un nuevo teaser de su muy esperado quinto EP, The Name Chapter: TEMPTATION. En sus álbumes anteriores, la ‘it band’ de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, HUENINGKAI) ha presentado historias conceptuales a través de canciones intrincadamente conectadas por una narrativa cohesiva e irresistible.

TOMORROW X TOGETHER revela nuevo teaser de su quinto EP ‘The Name Chapter: TEMPTATION’. / Foto: BIGHIT MUSIC

El teaser del nuevo concepto aumenta aún más las expectativas por la nueva y conmovedora historia que nos presentará la banda. El teaser muestra la silueta de una persona detrás de una cortina donde brilla una luz verde, y una mariposa que pasa volando cuando esta se va. Luego, aparece una misteriosa frase que dice: “The devil’s voice I encountered by the window at midnight was sweet.” (‘La voz del diablo que escuché junto a la ventana a medianoche era linda’).

Antes del lanzamiento de The Name Chapter: TEMPTATION el 27 de enero, TOMORROW X TOGETHER revelará las fotos conceptuales de la versión Daydream del álbum, siguiendo el lanzamiento del teaser de hoy.El teaser llega tras la noticia de que el cuarto EP de TOMORROW X TOGETHER, minisode 2: Thursday’s Child apareció en la lista oficial de fin de año de Billboard como el único acto de k-pop además de BTS.

Sigue a TOMORROW X TOGETHER en redes sociales: