¿Cuánto gastó? Hombre regala taza en intercambio de 500 pesos

Navidad es una fecha que permite la reunión entre seres queridos. En muchas familias se realiza un intercambio para obsequiar algún objeto deseado. Con el fin de evitar disgustos, las personas ponen un precio para gastar en el regalo. Tal como lo hizo la familia de Juancho, quienes quedaron en gastar 500 pesos, sin embargo, uno de los presentes recibió una taza.

El joven compartió, mediante su cuenta de TikTok, la reacción del hombre al abrir el obsequio. Sin entender por qué había recibido un objeto de menor costo, el señor comenzó a comparar todos los regalos y aseguró que el suyo era el más barato y sencillo.

La persona que entregó la taza pidió una disculpa y le dio un billete de 500 para solicitar que le regresara el objeto. Después de alguno segundos, el joven explicó que “nunca juzgues un libro con solo la portada”, para después revelar que en el interior del regalo había dos mil pesos porque él sabía que tenía la necesitada y quería regalarle dinero.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón de reproducciones en la plataforma de videos cortos, TikTok: “es que la neta yo también me enojaría de dar un regalo y ver que es una taza lo que me dieron”, “bueno, cuando me den mi regalo voy a revisar hasta el último y si no hay dinero armo el relajo” , o “para que lo hacen enojar desde que lo abrió le hubieses dicho que revisara bien y listo”, son algunos de los mensajes realizados por diversos usuarios.

