¡Adiós Gatita! Esta es la canción por la que Bellakath es acusada de plagio

Bellakath ha ganado gran popularidad por el tema Gatita, el cual estrenó el pasado 5 de octubre, sin embargo ahora ha sido acusada de plagio y el tema ha ido desapareciendo de algunas plataformas. Debido a estos hechos la intérprete publicó un video en sus redes sociales donde no ha podido contener las lágrimas.

Bellakath

“Ya lloré lo que tenía que llorar. Más que nada de impotencia. Necesito que la gente, mi público se entere de lo que está pasando, incluso voy a ir con los medios de comunicación y voy a dar entrevistas sobre esto”, dijo Bellaakath.

Además explicó que alguien reclamó como suyo el tema y fue por ello que tanto Instagram como TikTok bajaron dicho tema.”La canción Gatita me pertenece 100%, yo soy la autora, mi productor es Alexito Mix (Luis Alejandro) Nosotros dos hicimos esa canción”, expresó de manera contundente .

“Ayer me llegó un correo donde alguien más la reclamó y pues supuestamente que la canción es de alguien más. Yo tengo la canción registrada y me la borraron de Instagram y de TikTok. A quién se le ocurrió hacer eso. ¿Tanto me odian? ósea no soportaron”, dijo Bellakath entre lágrimas.

Y siguió, “la distribuidora solamente la borró y no me dio la inoportunidad el derecho de poder explicar y mostrar mis registros. Estoy muy triste, fue un trabajo que yo la hice desde agosto y la canción salió en octubre. Yo tengo como comprobar que la canción es mía. Vamos a hacer una demanda multimillonaria para reclamar. No sé como la gente puede llegar a tanto”.

Finalmente señaló que subiría Gatita a sus historias de Instagram para que sus fans pudieran descargarla, y que “llegaría hasta las últimas consecuencias”.

Lamentablemente "Gatita" de @labellakath fue ROBADA y reclamada por derechos de autor y ya ha sido eliminada de algunas plataformas, esperemos que esto se solucione.



— Te mandamos un abrazo Bellakath ojalá y se pueda solucionar. 🤍 pic.twitter.com/ImlLU6ZUg6 — Bellakath Site (@Bellakathsite) December 20, 2022

¿Cuál fue la canción que presuntamente plagió Bellakath?

Aunque se desconoce quién fue la persona que reclamó el tema como suyo, en distintos comentarios que se hicieron en esta publicación se compartió el tema El hueso de mi perra que se lanzó en 2012 que es interpretado por Son De Ak.

La información no está confirmada, pero se puede encontrar alguna similitud en la melodía de ambas canciones.

Aquí algunos comentarios en redes sociales sobre la denuncia de Bellakath.

¿Robada? Si es un plagio...y ¿Qué demonios con el filtro? — Xime G.I. ♉♀️☮️❤️ (@xime_garmendia) December 20, 2022

Plagio de quién? XD — 🔥AKA BIZCOCHITO BOY🔥 (@OurspaceB) December 20, 2022

Pues suena demasiado parecida a esta de 2012. https://t.co/av0jWPwtQl — Xs Radio (@XsRadioMx) December 21, 2022