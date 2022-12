Video: Bellakath sufre accidente con su top y enseña de más

La fama de Bellakath ha subido como la espuma gracias su tema Gatita, el cual se ha viralizado en la red social Tiktok, gracias a este éxito la cantante se ha presentado en varios escenarios.

Bellakath Bellakath / Foto: Instagram @labellakath

Uno de ellos fue el Gran Forum de la Ciudad de México, donde tuvo una presentación el pasado 17 de diciembre. En dicho show Bellakath lució un sensual atuendo azul de dos piezas, el cual le causó algunos problemas.

La intérprete de reguetón cantó su famosa canción sin embargo con el movimiento casi enseña de más. La cantante pasó un bochornoso momento cuando el top que portaba se le comenzó a subir al momento que comenzó a bailar, lo que ocasionó que enseñará más de lo que quería, y es que la prenda quedó casi a mitad de su pecho, situación con la cual se mostró un poco incómoda.

Bellakath intentaba acomodar su vestuario, para poder seguir con su show, pero el top continuaba subiéndose, por lo que finalmente optó por cubrirse con uno de sus brazos.

¿Qué dice la canción de la Gatita de Bellakath?

El tema no es muy apto para lo más pequeños, ya que entre sus frases encontramos frases explícitas sobre sexo y dominación hacía la mujer. En una de las partes se puede escuchar: “Que me llama siempre que besarme necesita. Quiere que lo explote como explota dinamita. No lo mueva rápido, mi papi se me excita y cuando estoy arriba quiere que me baje como él me lo indica, que le dé bien duro hasta que se derrita”.

Aquí la letra completa de Gatita de Bellakath:

Una gatita que le gusta el mambo)

(Una gatita que le gusta el mambo)

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a bellaquear

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a vacilar

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a bellaquear

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a vacilar

Yo soy una gatita

Que me llama siempre que besarme necesita

Quiere que lo explote como explota dinamita

No lo mueva rápido, mi papi se me exita

Y cuando estoy arriba

Quiere que me baje como él me lo indica

Que le dé bien duro hasta que se derrita

Pídele al DJ volumen y que lo repita

Cuando me bailas, bebé, yo soy tu fanática

Tú eres mi gatito, yo tu gatita

Te pones sátiro, me pongo sátira

Tú eres mi loquito, yo tu loquita

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a bellaquear

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a vacilar

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a bellaquear

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a vacilar

Yo soy una gatita

Que me llama siempre que besa me necesita

Quiere que lo explote como explota dinamita

No lo mueva rápido, mi papi se me exita

Y cuando estoy arriba

Quiere que me baje como él me lo indica

Que le dé bien duro hasta que se derrita

Pídele al DJ volumen y que lo repita

Cuando me bailas, bebé, yo soy tu fanática

Tú eres mi gatito, yo tu gatita

Te pones sátiro, me pongo sátira

Tú eres mi loquito, yo tu loquita

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a bellaquear

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a vacilar

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a bellaquear

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a vacilar

(Una gatita que le gusta el mambo)

(Una gatita que le gusta el mambo)

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a bellaquear

Una gatita que le gusta el mambo

Con todos los malos sale a vacilar