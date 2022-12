Desde Daddy Yankee, a Bad Bunny, estos son los artistas que afirman que Vico C es el mejor rapero de todos los tiempos

vico c

Luis Armando Lozada Cruz, mejor conocido como Vico C ha sido reconocido como uno de los mejores raperos de la historia debido a la calidad de sus canciones y letras que suelen llegar al corazón, pues la mayoría hablan sobre su vida cotidiana.

Aunque su juventud fue difícil, debido a los vicios que tenía en ese momento, Vico C reaccionó con tiempo y salió adelante por su familia. Lo cierto es, que a pesar de todo, en la actualidad ha sido considerado una leyenda e inspiración para artistas actuales y de ese momento, que según ellos mismos indican, ha sido el mejor rapero de todos los tiempos.

¿Cuál fue la opinión de los artistas?

En un video publicado en redes sociales, se muestra la recopilación de varias entrevistas, en donde famosos de la vieja y nueva escuela dieron su opinión acerca de las canciones y letras, esto dijeron algunos de ellos.

Daddy Yankee: “Empezó el movimiento del hip hop latino y es el primer rapero latino que escuché. Todos le debemos algo”.

Residente de Calle 13: “Lo que hizo es anormal. En Puerto Rico todo el mundo escuchaba su música, en un momento donde no había redes sociales, ni internet. Él me dio a entender cosas que yo no entendía. Lo que logró, las puertas que abrió, en un momento cuando las puertas de la industria estaban cerradas al género, es magia”.

Bad Bunny: “Fue mi primer ídolo de la música, siempre lo digo. Las primeras canciones de rap y género urbano que escuché fueron de él”.

Arcángel: “Grabar con él es un sueño para cualquier rapero que viva dentro del globo terráqueo. No tienes que ser de la generación suya, no tienes por qué haber cantado sus canciones, ni escucharlo, pero usted tiene que respetarlo. Y ya”.

Don Omar: “De las primeras canciones que hizo Vico C, el contenido de sus letras, no es lo que hoy en día el filósofo del rap hace con todo su esplendor”.