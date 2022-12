¿Qué fue del niño que cantó el villancico “Mi burrito sabanero”?

En 1976, cuando Ricardo Cuenci tenía apenas ocho años de edad, llegó a grabar el clásico villancico “Mi burrito sabanero”, compuesto por el venezolano Hugo Blanco.

El programa de YouTube “La Cata Musical”, logró entrevistar a Ricardo Cuenci, quien actualmente tiene 55 años, y donde reveló cómo vivió el éxito del villancico y cómo es su vida actualmente. Relató que llegó a ser el vocalista principal de este villancico porque formó parte de un coro infantil en Venezuela.

“Estaba grabando Hugo Blanco en un estudio y me decían que yo tenía muy buena voz. Empecé a cantar en los pasillos, a silbar, estaban grabando y el que estaba cantando no les gustaba y dijeron: “¿Quién está allá afuera? ¿Te sabes la letra?’ y me hicieron cantar, yo no pronunciaba la s, decía burrito tabanero y así salió El burrito sabanero”

También comentó que el villancico llegó a ser tan popular en Puerto Rico que viajó con su Coro a este país para ofrecer varios conciertos.

Ricardo Cuenci ahora lleva una vida difícil porque no tiene trabajo

En la entrevista, Ricardo Cuenci denunció que ni él, ni ninguno de sus compañeros del Coro Infantil, llegaron a recibir alguna remuneración monetaria, ni tampoco se le dio el debido reconocimiento que debía tener por “Mi burrito sabanero”.

“Nunca recibimos nada, nosotros nunca ni ninguno de nosotros recibimos nada ni reconocimientos”, expresó para después añadir que le gustaría que ahora se le hiciera justicia pues atraviesa una muy difícil situación.

“Ahora tengo gente detrás de mí que necesitan bastante ayuda y yo lo quiero hacer trabajando, no mendigando y discúlpame la palabra porque me gusta trabajar, eso es lo que quiero”, dijo el cantante, aunque ahora se encuentra alejado de la música.

El presentador del programa decidió abrir una cuenta “GoFundMe” para reunir dinero y después entregárselo.