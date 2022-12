Billie Eilish hará una parada especial en México antes de sus shows

Por primera vez en su carrera, Billie Eilish, ganadora de varios premios Grammy y Óscar, está lanzando un registro visual de su actuación en vivo en los cines de todo el mundo. El viernes 27 de enero, solo por una noche, los espectadores podrán experimentar la película del concierto en vivo capturada en The O2 en Londres en cinemática 4k con sonido Dolby Atmos.

La versión Extended Cut nunca antes vista de esta convincente película de concierto lleva a los espectadores en un viaje visualmente cautivador de principio a fin, al corazón del éxito récord de Eilish, Happier Than Ever, The World Tour.

Dirigida por Sam Wrench, quien capturó el concierto con 20 cámaras de sensor completo con vidrio cinematográfico, este espectáculo visual presenta la interpretación de un concierto completo de 27 canciones en poco más de 95 minutos, así como momentos íntimos e inolvidables entre Billie y su audiencia.

Billie Eilish Live at The O2 se transmitió originalmente en vivo como parte de la serie Apple Music Live y recientemente fue nominada a Mejor película musical para los próximos premios Grammy 2023.

Ahora, el corte extendido inédito estará disponible exclusivamente en cines para audiencias de todo el mundo.

Billie Eilish presenta en cines una versión extendida de lo que fue su gira mundial Happier Than Ever realizada el pasado junio en Londres.

La cantante tendrá una presencia especial antes de sus conciertos en México.

¿Cuándo y dónde se proyectará?

La ventana de contenido alternativo de Cinépolis, +QUE CINE, anuncia la preventa para revivir el concierto Billie Eilish, Live at the O2 (versión extendida) que se llevará a cabo el 27 de enero 2023 en una función única. La preventa en línea ya está disponible.

Billie Eilish. (Foto: Instagram.)

Esta versión extendida inédita estará disponible exclusivamente en cines para el público, en 100 conjuntos Cinépolis, en las ciudades de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ademas de Toluca, Pachuca, Cd Juárez, Chihuahua, Monclova, Torreón, Saltillo, Nuevo Laredo, Reynosa, Cd Victoria, Tampico, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Cabo San Lucas, Tecate, Tijuana, Mexicali, Nogales, Hermosillo, Cd Obregón, Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, Durango, Puerto Vallarta, Zapopan, Lean, Morelia, Acapulco, Cancún, Chetumal, Playa Del Carmen, Cuernavaca, Mérida, Oaxaca, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Xalapa y Villahermosa.

Próximos conciertos de Billie Eilish en México