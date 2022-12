Futbolista recibe triste noticia durante partido

El futbol es un deporte que millones de personas practican en todo el mundo. Gracias a las diversas canchas, los jóvenes encuentran un espacio de diversión y deporte. Sin embargo, dentro de la cancha suceden muchos suceso que impactan a los presentes. Tal como la grabación que comenzó a viralizarse en Instagram.

En el video se puede ver cómo un árbitro detuvo el encuentro a petición de su asistente. Al acercarse con el juez de línea, le explicó un suceso lamentable: “Acaba de llegar su mamá porque acaba de morir su papá del chavo o algo así ”. Un espectador de acerco y reveló que había muerto la abuela de un jugador.

En la misma grabación se ve a una mujer llorar mientras llegaba el joven. Sin entender qué sucedía, el futbolista quería continuar con el encuentro, mas su madre le pedía que abandonara el partido . Al ver los hechos, el central le dijo que saliera y que después le llevaban sus cosas.

El árbitro informó que el equipo debía realizar un cambio ante la ausencia del joven. Algunos integrantes se acercaron a él y le pidieron una explicación de lo sucedido: “Se murió su abuela ahorita”, son las palabras que dijo el hombre al equipo.

Hasta el momento, el video cuenta con millones de reproducciones en Instagram, donde se pueden leer mensaje como “Mis oraciones y respeto profundo a la familia de este muchacho”, “Lo mismo me paso con mi padre y la neta es una noticia canija en ese momento que no agarras la onda”, o “Hasta yo me sentí re gacho, No puedo imaginar lo difícil que puede ser este momento”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.

