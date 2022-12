Sony afirma que seguramente habrá Spiderman 4: ¿Qué actores estarían confirmados?

El éxito de Spider-Man: No Way Home hizo que muchos supusieran que el trepamuros interpretado por Tom Holland regresaría de alguna forma al Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, debido a que Sony tiene los derechos del personaje eso no se podía dar por sentado.

De hecho, todavía no es seguro. La gente de Sony tiene planes de avanzar con su propio Spider-Verse mientras comparte a Peter Parker con los muchachos de Marvel Studios.

Lo más probable es que ambas firmas lleguen a un acuerdo cuando necesiten de nuevo el ingreso de Tom Holland, que seguramente será para una nueva reunión de los Avengers y su futuro enfrentamiento contra Kang: El Conquistador.

Lo cierto es que mientras esto no se confirme, el presidente de Sony, Tom Rothman, afirma que Spiderman 4 va a llegar sin duda alguna en algún momento, sin especificar fechas o tramas.

“Por supuesto. ¿Cuándo puedes esperarlo? no lo sé. No sirvas vino antes de tiempo”, le dijo Rothman a The Hollywood Reporter.

¿Qué podría abordar Spiderman 4?

Desde las palabras del presidente de Sony las especulaciones comenzaron a volar. Tom Holland seguramente sería un actor confirmado.

La cercanía de la posible película con Secret Wars y Across The Spider-Verse situarían al Spiderman de Tom Holland como un héroe más relacionado a las acciones de calle; tal y como quedó tras culmunar No Way Home.

Spider-Man 4 ha sido confirmada 🕷️ creen que sea una historia más callejera o que seguirá los temas multiversales por su cercanía con Secret Wars y Across The Spiderverse? pic.twitter.com/uFarhuztX5 — Pelicomic (@Peli_Comic) December 23, 2022

Es muy probable que Zendaya regrese para ser MJ y Jacob Batalon para interpretar a Ned. Es muy pronto para decir quienes serán los villanos o afiliados del UCM.