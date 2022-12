Alfredo Adame sacó a sus hijos de su testamento

Alfredo Adame decidió cerrar el año con más polémica y es que parece ser que todo lo que vivió este 2022 no ha sido suficiente para él, por lo que decidió arremeter contra Mary Paz Banquells y los dos hijos que tuvo con ella.

En una entrevista que concedió al portal TVyNovelas, el polémico presentador y actor expresó que no ha aprendido nada este 2022 porque a sus 64 años no tiene nada que aprender, excepto que ya no ayudará más a las personas.

Alfredo Adame dijo que la brutal golpiza que recibió fue por querer ayudar a alguien, y ese alguien lo tomó por sorpresa y lo golpeó. Por lo que a partir de ahora, así vea a alguien desangrándose en la calle, no se acercará a ayudarlo.

El presentador durante su entrevista dio a entender que económicamente se encontraba muy bien, a pesar de los escándalos en los que se ha visto involucrado, y que ya hizo su testamento, cuya única heredera es su hija Vanessa.

Alfredo Adame dijo que los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells son unos malagradecidos, al igual que su madre y que ya no tiene la intención de arreglar las cosas con ellos.

“Para la gente malagradecida, ¡nada! Cada día que pasa me doy más cuenta de todo lo que hicieron la mamá y ellos, así que ya están fuera de mi vida y no tengo ninguna intención de arreglar nada con ellos, ni volverlos a ver”.

Aparte, aseguró que para este 2023 estará abierto al amor, porque considera que toda mujer que sale con él, termina ganando fama, como ha pasado con Mary Paz Banquells y Diana Golden.