Antonio Banderas revela cómo cambió su vida desde que sufrió un infarto

En el 2017, Antonio Banderas sufrió un infarto, y según lo que confesó hace poco en una entrevista para el portal Six Pages, fue lo mejor que pudo haberle pasado en ese momento.

El actor español es uno de los más cotizados de la industria, y gracias a su renovada fama gracias a la nominación al Oscar en 2020 por su papel en el filme, “Dolor y gloria”, del cineasta Pedro Almodóvar, su nombre ha vuelto a figurar en varias superproducciones de Hollywood.

Este año está promocionado la secuela del spin-off de “Shrek”, “El Gato con botas: el último deseo”, que ha sido bien recibida por el público y la crítica considera que es superior a la primera.

¿Por qué Antonio Banderas asegura que el infarto que sufrió es una de las mejores cosas que pudo haberle pasado en la vida?

Cuando se tiene una experiencia cercana a la muerte, no solo puede recordarnos lo corta que es la vida, también hace que nos replanteemos lo que es verdaderamente importante.

Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Antonio Banderas después de sufrir un ataque al corazón. “Me di cuenta de que probablemente era una de las mejores cosas que me habían pasado en la vida porque las cosas que no eran importantes y me preocupaba todos los días por ellas, no tenían sentido”, detalló el actor.

Además, agregó: “Pensé ¿por qué estoy preocupado por eso si voy a morir? Siempre lo supe, pero ahora lo sé. Lo he visto aquí mismo”.

Antonio Banderas ha decidido hablar sobre ello ahora debido a que su personaje, el gato con botas, en su última película debe lidiar con temas relacionados con la muerte, en concreto, tiene que restaurar todas las vidas que ha perdido si no quiere morir.