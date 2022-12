Antonio Banderas regaña a Salma Hayek en NY: ¿Qué le dijo?

Todo el equipo de #ElGatoConBotas os deseamos una ¡feliz Navidad!!!



¡¡Merry Christmas!! From the whole Puss in Boots’ Team.#pussinboots #merrychristmas #FelizNavidad @Dreamworks @salmahayek #WarnerMoura @HARVEYGUILLEN #joelcrawford pic.twitter.com/OOPpZINhZD