¿Un peligro? Conductora del Metro graba densa neblina en la CDMX

El Metro de la Ciudad de México es uno de los transportes más accesibles de todo el país. Con su gran cobertura, millones de personas se trasladan a sus trabajos y hogares que, sin importar el clima, ‘la limusina naranja’ brinda un servicio. Por motivos de seguridad, el avance de los trenes se demora, sin embargo ¿Cómo se ve la cabina cuando las condiciones meteorológicas no son la mejores?

Marian Leon compartió, mediante su cuenta de TikTok, la densa neblina que se presenció en gran parte de la Ciudad de México. Como si se tratara de Londres, la conductora mostró la poca visibilidad que tenía al momento de circular por vías de la línea 9 del Metro.

En el video se puede escuchar un audio: “Jesucristo cierra el refri”, haciendo referencia a las bajas temperaturas que se han vivido en la capital del país. Según los informes meteorológicos, la CDMX vivirá su última semana de este 2022 con fuertes fríos que estarán acompañados de neblinas.

“Es un lugar europeo los envidiosos dirán la línea 9″, “jajajaja obvio es la terminal de Eslovaquia aunque digan que es Pantitlán línea 9″, “Neta que no me gusta el frío, solo de ver el video ya se me enfriaron los pies”, o “es la frontera de Italia con Alemania”, son algunos de los comentarios realizados en la grabación que cuenta con más de 180 mil reproducciones.

