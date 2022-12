Con el 2023 a la vuelta de la esquina, grupos de todos los géneros reanudaron sus giras y han optado por la Ciudad de México como una de sus paradas obligatorias, y para sorpresa de todos, el k-pop o pop coreano llegó para quedarse en tierras mexicanas por lo que los próximos meses estarán llenos de conciertos y presentaciones, y aunque ya hay varias agrupaciones confirmadas, otras más revelarán las fechas de sus shows durante el transcurso del año. Por eso, te dejamos una lista con los conciertos de k-pop que no te puedes perder en la CDMX durante el 2023.

JUST B

El grupo surcoreano JUST B formado por Geonu, Bain, Lim Ji-min, JM, DY y Sangwoo llegará a tierras mexicanas como parte de la gira ‘JUST Be with you in Latin America’ donde presentarán los éxitos de su más reciente material discográfico titulado ‘= (NEUN)’.

¿Cuándo? - jueves 26 de enero

¿Dónde? - Auditorio BB

Hora - 20:00 horas

Boletos - Ticketmaster

Conoce todos los conciertos de k-pop que habrá en México durante 2023. / Foto: Facebook

NCT 127

Tae Il, Johnny, Tae Yong, Yuta, Do Young, Jae Hyun, Jung Woo, Mark y Hae Chan de NCT 127 llegarán desde Corea del Sur para ofrecer un concierto en la CDMX con la gira ‘Neo City – The Link’ y cantarán todos los temas de su cuarto álbum ‘2 Baddies’. Al igual que los éxitos que los fans han esperado desde su última visita en 2019.

¿Cuándo? - sábado 28 de enero

¿Dónde? - Palacio de los Deportes

Hora - 20:00 horas

Boletos - Ticketmaster

Conoce todos los conciertos de k-pop que habrá en México durante 2023. / Foto: Facebook

ONEUS

El acto de k-pop ONEUS integrado por Seoho, Leedo, Keonhee, Hwanwoong y Xion arribarán a tierras mexicanas con su primera gira mundial ‘Reach for Us’ con lo que dan inicio a la temporada de conciertos en 2023.

¿Cuándo? - viernes 10 de febrero

¿Dónde? - Pepsi Center WTC

Hora - 20:00 horas

Boletos - Ticketmaster

Conoce todos los conciertos de k-pop que habrá en México durante 2023. / Foto: Facebook

SUPER JUNIOR

El grupo masculino SUPER JUNIOR está conformado por DONGHAE, EUNHYUK, HEECHUL, KYUHYUN, LEETEUK, RYEOWOOK, SHINDONG, SIWON y YESUNG y para sopresa de sus ELFs mexicanos, regresarán a México una vez más con el tour ‘Super Show 9: Road’.

¿Cuándo? - 15 de febrero

¿Dónde? - Arena CDMX

Hora - 20:30 horas

Boletos - Superboletos

Conoce todos los conciertos de k-pop que habrá en México durante 2023. / Foto: Facebook

OnlyOneOf

La agrupación OnlyOneOf conformada por KB, Rie, YooJung, JunJi, Mill y Nine reveló que están listos para llegar a la Ciudad de México durante el mes de abril con la gira ‘OnlyOneOf Grand America Tour’ y aunque no dieron más detalles, se espera que en las próximas sendas se de a conocer el lugar donde se llevará cabo el show.

¿Cuándo? - domingo 16 de abril

¿Dónde? - por confirmar

Hora - por confirmar

Boletos - por confirmar

Conoce todos los conciertos de k-pop que habrá en México durante 2023. / Foto: Facebook

Posibles conciertos de k-pop a llevarse a cabo en 2023

TWICE

El grupo femenino TWICE, integrado por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, perteneciente a la compañía JYP Entertainment, sorprendería a sus ONCEs con un concierto en tierras mexicanas durante los últimos meses de 2023 donde presentarían su próximo material discográfico ‘Our Youth’. Cabe señalar que la última vez que las idols de k-pop pisaron la CDMX fue en 2019.

Conoce todos los conciertos de k-pop que habrá en México durante 2023. / Foto: Facebook

MAMAMOO

El grupo surcoreano MAMAMOO integrado por cuatro miembros Solar, Moonbyul, Wheein y Hwasa llegaría por primera vez a México para presentar todos sus éxitos que han traspasado la barrera del idioma, entre ellos, ‘HIP’, ‘gogobebe’ y Egotistic’, al igual que su más reciente EP ‘MIC ON’.

Conoce todos los conciertos de k-pop que habrá en México durante 2023. / Foto: Facebook

ITZY

La agrupación ITZY conformada por Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong y Yuna, también de JYP Entertainment, podría hacer su debut en tierras aztecas durante 2023 gracias a su primera gira mundial ‘ITZY: The 1st World Tour ‘Checkmate’ donde sorprenderían a su fandom nombrado MIDZY con una presentación en vivo de los hits, ‘SNEAKERS’, ‘LOCO’ y ‘WANNABE’.

Conoce todos los conciertos de k-pop que habrá en México durante 2023. / Foto: Facebook

BLACKPINK

Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo quienes conforman BLACKPINK se encuentran en medio de la gira ‘BORN PINK World Tour’ y de acuerdo con varios rumores estarían listas para llegar a la CDMX por primera ocasión donde sorprenderían a sus BLINKs con sus increíbles coreografías y las canciones de su más reciente álbum de estudio titulado ‘BORN PINK’.

Conoce todos los conciertos de k-pop que habrá en México durante 2023. / Foto: Facebook

aespa

Karina, Giselle, Winter y Ningning, integrantes de aespa e intérpretes de ‘Next Level’, ‘Black Mamba’ y ‘Savage’ podrían ofrecer una presentación en vivo de los temas antes mencionados ya que estarían llegando a la Ciudad de México durante el próximo año como parte de su primer tour mundial.

Conoce todos los conciertos de k-pop que habrá en México durante 2023. / Foto: Facebook

Lo más visto en Publimetro TV: