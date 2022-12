El actor y youtuber Alan Estrada revela que es gay

El actor y youtuber Alan Estrada mejor conocido por su canal ‘Alan por el mundo’ en Youtube siempre ha sido reservado cuando se trata de su vida privada, sin embargo, esta mañana sorprendió a todos sus seguidores en Twitter al anunciar que es gay.

