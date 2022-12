¿A lo DiCaprio? Hombre acaba cita por la edad de su acompañante

El amor es algo que se vive en una relación, la forma de encontrar a una pareja suele variar. Sin embargo, hay solteros que deciden acudir a programas de televisión que se especializan en realizar citas entre desconocidos y hacer que los participantes decidan si dan un segundo encuentro o no.

Tal como Olinda, de 77 años, quien acudió a un reality para tener una cita con Manuel, de 73 años. Según lo relatado, el hombre es un “un policía jubilado y amante de la ley”. En el programa se logra presenciar la interacción, mas todo cambió al conocer su edad.

Manuel durante programa de First DatesE (Especial )

La abuelita reveló que disfruta practicar deportes como saltar en paracaídas y que no tiene miedo a este tipo de experiencias. Con un par de tatuajes, la mujer explicó que lleva tatuado el infinito porque eso es lo que significa la vida para ella.

Con grandes esperanzas, Olinda buscaba un hombre educado y que no tenga “ni tripa ni peluquín”. Durante la cena, el soltero le narró su su vida y le contó cómo fue su infancia. La mujer le preguntó sobre sus relaciones pasadas, todo marchaba a la perfección, hasta que descubrió la edad de la dama.

Al recibir esta noticia, Manuel le preguntó: “¿Estás bien de salud?”, suceso que molestó a Olinda. Pese a todo esto, la mujer aceptó una segunda cita, pero él no quiso porque “los dos somos muy diferentes y no he encontrado motivos”.

