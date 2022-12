Cuando de relaciones se trata, la modelo, actriz, cantante y exprimera dama de México, Angélica Rivera, es muy reservada, sin embargo, en ocasiones especiales abre las puertas de su hogar para compartir un poco de su vida, y en estas fiestas decembrinas no fue la excepción.

Ángelica Rivera y Sofía Castro. Angélica Rivera comparte foto nunca antes vista con su familia. / Foto: Instagram @sofia_96castro

La actriz mexicana de telenovelas de 53 años de edad antes de contraer nupcias con el expresidente Enrique Peña Nieto, estuvo casada con el productor y director José Alberto ‘El Güero’ Castro con quien tuvo tres hijas Sofía, Regina y Fernanda.

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, contrajeron nupcias en la Catedral de Toluca. FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro /Saúl López)

Y aunque ambos mantiene una relación de amistad pese a su divorcio en 2008, la Navidad de 2022 los unió más que nunca por lo que su hija, Sofía Castro por medio de su cuenta de Instagram compartió una fotografía juntos a sus padres y sus dos hermanas.

“Merry Christmas from our family to yours que sea eterno todo lo que nos haga bien. Les deseo una bonita navidad y que estén con sus seres queridos. Nosotros 5 para siempre, ustedes son mi regalo más grande solo me faltas tú Pablo Bernot. Los amo a todos gracias por seguir un año más aquí, que les trajo Santa? Y que tanto comieron? Los leo”, escribió en la publicación.

José Alberto ‘El Güero’ Castro junto a sus tres hijas Sofía, Regina y Fernanda. / Foto: Instagram

Rapidamente la publicación se viralizó y alcanzó los 80 mil likes y en los comentarios se puede leer ‘Me encantaría verlos de vuelta como esposos’, y ’Esto se llama ser familia poner a los hijos por encima de todo’. Asimismo, ‘El Güero’ Castro respondió la publicación de su hija con lo siguiente, ‘Te amooo!!’ y agregó varios emojis de corazón.

Sofía Castro junto a su novio Pablo Bernot y su a papá ‘El Güero’ Castro. / Foto: Instagram

