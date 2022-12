Seguidores de Poncho Herrera le ruegan que vuelva a RBD

Una euforia mundial se ha generado con el anuncio del regreso a los escenarios de la banda musical mexicana RBD. Los ex integrantes han deicidio reencontrarse con su público para el año próximo pero existe la inquietud sobre la ausencia de Poncho Herrera al no aceptar el llamado de volver al grupo y a la gira denominada: ‘Soy Rebelde World Tour 2023′.

Los seguidores aclaman su regreso a RBD

Los fans de Poncho insisten en que acepte estar en la gira y le escriben mensajes en redes sociales luego de ver una fotografía del artista con una bufanda roja y consideran que es una señal, aunque haya dicho que no, sus seguidores insisten en enviarle mensajes: “Has la gira por favor y si no te gusta cantar puedes hacer un contrato diciendo que cosas si deseas hacer y que no es sencillo, con que hagas acto de presencia es bastante para los fans que tanto te queremos no seas malo”.

“Vete de gira solo para decir “Yo digo R y tú dices BD” POR FAVOR HOMBRE”, “Actúa en gira como Miguel Arango Miguel”, “¿Es esta bufanda roja una señal? Ni siquiera necesitas cantar, acabo de llegar. Cantamos tu parte”, “Único defecto: no le gusta cantar”.

“Hermoso! Ya dejen de molestarlo!!!! Ya Dijo que no … como pueden obligar ah alguien hacer algo que no le gusta”, son algunos de los comentarios.

¿Por qué razón Poncho Herrera no aceptó volver a RBD?

Luego de su experiencia con la música, Alfonso Herrera asumió que no le gustaba cantar, incluso durante sus diferentes presentaciones con RBD expresó su posición. Su último show con RBD fue en el 2008 en Madrid y desde entonces, abandonó la idea de continuar su carrera musical.

En el año 2015 Herrera, dio una entrevista a ‘Noroeste’, y allí reiteró su postura de enfocar su carrera en la actuación. Protagonizar Rebelde fue un trampolín para que su carrera hiciera la transición al teatro y al cine. “Confieso que cantar nunca fue mi gran pasión, pero RBD siempre será parte de mí”, dijo Herrera.

Añadió además: “He descubierto que el cine es mi gran pasión. Hacer televisión es un ejercicio, hacer teatro es un deleite, pero lo que de verdad te marca, es el cine”, dijo el actor.