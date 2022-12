Video: Paola Rojas revive incómoda entrevista con Chabelo, le dijo ¡gorrona!

Paola Rojas, quien está a punto de dejar el noticiero de la mañana en Televisa, revivió una polémica entrevista que tuvo con Xavier López “Chabelo” hace cuatro años.

Paola Rojas Foto: Especial

La periodista compartió dicho video en su cuenta de Instagram, un fragmento de la charla que tuvo con el “amigo de todos los niños” en 2018. En dicha conversación, Chabelo habló sobre el espectáculo La villa de Santa Claus, del cual era productor junto a uno de sus hijos.

En el clip se puede percibir que el legendario personaje no se encontraba de muy buen humor, situación que generó varios momentos incómodos. Finalmente Paola Rojas pudo controlar la situación logrando que incluso Chabelo le agradeciera la entrevista.

En el video podemos ver que Rojas de manera eufórica presenta a Chabelo, y detalla que la “invitó” a La villa de Santa Claus, sin embargo Xavier López le responde diciendo que él no la invitó y que tenía que pagar para ingresar. Aunque Paola intentó corregir lo dicho y dijo que hablaran sobre el show, Chabelo respondió de manera tajante: “Pero su boleto, lo compra. Yo no quería decirle, pero no quiero que se convierta usted en gorrona”.

Ante tal comentario la periodista solo puedo reírse e intentó que Chabelo hablara sobre el show, aunque por momentos parecía no saber qué decir.

También te puede interesar: Paola Rojas no espera fidelidad en una relación pero si discreción

Critican actitud de Chabelo

La actitud del conductor fue duramente criticado en la publicación de Paola Rojas, varios seguidores de la periodista consideraron que Chabelo fue muy grosero y arrogante.

“Viejo ridículo y grosero.. Pao le realizaba preguntas en buena onda y el arrogante contestando así... No recuerda que vivió del público”; “Chabelo siempre a sido arrogante y grosero con los niños, lo comento porque lo viví. Paola es una gran periodista”; “Paola siempre tan inteligente, bateaste al señor grosero muy diplomáticamente”, fueron algunos comentarios.