Mira el beso que se dio Michelle Renaud con una mujer

La actriz mexicana Michelle Renaud que cada día sube como la espuma en cada uno de sus proyectos, tiene entre manos una nueva producción donde ha causado mucho ruido por su desempeño en su papel pero al mismo tiempo porque dentro su personaje, besa a otra mujer. Los fans están sorprendidos de este reto que asumió la artista.

Después de haber formado parte de grandes producciones, la intérprete se prepara para sorprender al público con una desafiante película titulada ‘Malvada’. Se trata de su debut en la pantalla grande, lo que ha generado muchas expectativas tanto para ella como para el público ya que tuvo que asumir nuevos desafíos como actriz. Durante la premiere, la estrella estuvo acompañada por sus seres queridos y reveló que esta película es un sueño hecho realidad.

¿De qué trata la historia de ‘Malvada’?

Malvada es una cinta que llegará a la cartelera comercial el próximo 29 de diciembre, cuenta la historia de Fernanda (Gisselle Kuri) y Daniel (Giuseppe Gamba) dos jóvenes que mantienen una relación poco convencional y que debido a los miedos de ella, terminan pero una hermosa bruja moderna llamada Laura llega a hechizar a Daniel para tenerlo a su lado.

Tiempo después la mamá de Daniel (Anabel Ferreira) y su empleada doméstica Josefina (Mercedes Hernández) se aparecen en la casa de Fernanda para pedirle ayuda. La misión es impedir la boda precipitada entre él y la bruja.

El beso a otra mujer en pantalla grande de Michelle

En este largometraje, Michelle Renaud tuvo que protagonizar una escena que llamó mucho la atención: la actriz se da un beso con otra mujer; un suceso que, para ella, no es causa de polémica o escándalo.

“El respeto siempre tiene que partir de uno para poderlo dar al exterior. Una persona que no respeta creencias, ideologías ajenas, es una persona que no se está respetando a sí misma; uno no habla del otro, siempre habla de sí mismo, entonces hay que dar amor”, comentó la actriz durante la premiere de la película.