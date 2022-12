Conoce todos los conciertos y festivales que no te puedes perder en 2023

Tras el paso de la pandemia derivada por la COVID-19, este año se comenzó a reactivar la escena musical en México, sin embargo, será hasta el 2023, cuando los artistas y bandas más reconocidas a nivel mundial marquen a la Ciudad de México como una de sus paradas obligatorias y deleiten a todos sus fans que estuvieron esperando años por su regreso, por eso te dejamos una lista con los conciertos y festivales que no te puedes perder el próximo año.

MUSE

Tras haber lanzado su último material discográfico ‘Will Of The People’, la banda de rock Muse integrada por Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard llegará a CDMX con la gira mundial ‘Will Of The People: World Tour’ donde ofrecerá varias presentaciones y tocará en vivo los temas que por décadas han marcado la vida de millones de personas.

¿Cuándo? - 22 y 23 de enero

¿Dónde? - Foro Sol

GRUPO FIRME

Tras lo que podría ser catalogado como uno de sus mejores años, Grupo Firme, agrupación de regional mexicana liderada por Eduin Caz, llegará por sexta ocasión hasta el Foro Sol de la Ciudad de México para el cierre de la gira “Enfiestados y Amanecidos” donde pondrá a bailar y pistear a los más de 65 mil asistentes que caben en dicho recinto.

¿Cuándo? - 10 de febrero

¿Dónde? - Foro Sol

DEF LEPPARD & MÖTLEY CRÜE

Después de realizar la mayor gira de estadios, la banda de heavy metal Mötley Crüe conformada por Vince Neil, Nikki Sixx, Tommy Lee y Mick Mars en conjunto con el grupo de rock Def Leppard, llegarán hasta la Ciudad de México con la gira ‘The World Tour’! donde deleitarán a sus fans con los éxitos que marcaron la década de los 80s.

¿Cuándo? - 18 de febrero

¿Dónde? - Foro Sol

EDC

El principal festival de música electrónica en México, EDC (Electric Daisy Carnival), está de regreso en su novena edición con Marshmello, Martin Garrix, Bizarrap, Adam Beyer, Illenium y Eric Prydz, como headliners y contará con talentos locales tales como Tom & Collins, Jessica Audiffred, Mariana Bo, Uzielito Mix y The Wookies. Cabe señalar que esta edición contará con más de 200 actos en vivo.

¿Cuándo? - 24, 25 y 26 de febrero

¿Dónde? - Autódromo Hermanos Rodríguez

DANNA PAOLA

Tras el éxito obtenido, la cantante y actriz mexicana Danna Paola, regresa en febrero donde ofrecerá dos shows en el El Coloso de Reforma como parte de la gira ‘XT4S1S Tour’ y presentará los éxitos ‘Mala fama’, ‘Oye Pablo’, ‘Mundo de caramelo’ y ‘Agüita’, que sin duda se han convertido en un himno para los mexicanos.

¿Cuándo? - 25 y 26 de febrero

¿Dónde? - Auditorio Nacional

TAME IMPALA

Tras haber pospuesto su show en un par de ocasiones, la banda Tame Impala anuncia su regreso y la Ciudad de México será su primer parada de Latinoamérica con la gira ‘The Slow Rush Tour’, donde contagiarán de buena energía a sus fans mexicanos con los éxitos que los hicieron famosos como ‘The less I know the better, ‘Let it happen’, ‘Borderline’ y ‘Feels like we only go backwards’.

¿Cuándo? - 10 de marzo

¿Dónde? - Palacio de los Deportes

VIVE LATINO

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino regresará en 2023 con su edición número 23 donde estarán como artistas principales Austin TV, Café Tacvba, Caligaris, Carín León, Carla Morrison, León Larregui, Lila Downs Miranda, Red Hot Chili Peppers, Kinky, Los Bunkers, Los Pericos, Paul Oakenfold, Plastilina Mosh, Pesado y The Black Crowes.

¿Cuándo? - 18 y 19 de marzo

¿Dónde? - Foro Sol

BLINK 182

Por primera vez en casi 10 años, el grupo blink-182 conformado por Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker regresan a México para ofrecer varias presentaciones en lo que es su gira más grande hasta ahora, por si fuera poco, la banda de rock alternativo Wallows serán los encargados de abrir sus shows.

¿Cuándo? - 28, 29 y 31 de marzo

¿Dónde? - Palacio de los Deportes

BILLIE EILISH

Como parte de la gira ‘Happier Than Ever, The World Tour 2023′, la artista y compositora de tan solo 21 años de edad, Billie Eilish, por primera vez ofrecerá varias presentaciones en solitario dentro de la República Mexicana donde cantará los éxitos que la llevaron a alcanzar la fama internacional.

¿Cuándo? - 29 de marzo

¿Dónde? - Foro Sol

THE 1975

Tras su exitosa presentación en Corona Capital 2022, Matty Healy, Adam Hann, Ross MacDonald y George Daniel, integrantes de a agrupación originaria de Manchester, The 1975, volverán a tierras mexicanas en 2023 donde ofrecerán un par de conciertos en solitario como parte de la gira ‘The 1975 At Their Very Best’.

¿Cuándo? - 30 de marzo

¿Dónde? - Palacio de los Deportes

CEREMONIA

Fue el pasado mes de noviembre cuando Festival Ceremonia reveló el cartel completo para su edición de 2023, con Travis Scott, M.I.A., Jaime XX, Fred Again y Moderat al igual que Tokischa, Julieta Venegas, L’Impératrice, Willow, Honey Dijon, Junior H y Trueno como headliners . Con esta edición se celebran 10 años del espectáculo. Cabe señalar que aún faltan un par de artistas más por anunciar.

¿Cuándo? - 1 y 2 de abril

¿Dónde? - Parque Bicentenario

IMAGINE DRAGONS

Fue el pasado mes de octubre cuando el grupo Imagine Dragons reveló que su gira mundial sería cancelada, sin embargo, tan solo un par de semanas más tarde sorprendieron a sus fans al anunciar que retomarían el ‘Mercury World Tour’ con el que llegarán a la CDMX a mediados de año.

¿Cuándo? - 17 de mayo

¿Dónde? - Foro Sol

THE WEEKND

El cantautor canadiense Abel Makkonen Tesfaye mejor conocido como The Weeknd regresa a la Ciudad de México como parte de la gira ‘After Hours til Dawn Tour’, pero a diferencia de su última presentación en tierra azteca, el intérprete eligió otro recinto para tocar sus éxitos y por si fuera poco, dará dos shows en total.

¿Cuándo? - 29 y 30 de septiembre

¿Dónde? - Foro Sol

