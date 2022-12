El emotivo homenaje de JLO a Selena que revolucionó las redes sociales

Han pasado 25 años desde que Jennifer López saltó al estrellato en las pantallas del cine, gracias a su interpretación como Selena. La entonces Reina del TexMex influyó en todos los aspectos en las artistas de mediados y finales de los noventa por su talento y carisma frente a las cámaras y los escenarios.

Su asesinato consternó al mundo entero. Marcó un antes y un después en la música de los Estados Unidos y América Latina. Jennifer López fue una de las tantas artistas influenciadas por lo que fue Selena Quintanilla en su corta pero impresionante carrera.

JLo ha expresado en reiteradas ocasiones como se siente identificada con la Reina del TexMex. Y lo demuestra teniéndola presente en cada momento. Recientemente le ha brindado un emotivo homenaje que revolucionó Internet y las redes sociales.

Según reseña el sitio web Quien, Jennifer López salió de compras junto a su hermana y su hija, de 14 años y vistió lo que parece haber sido un regalo que llegó desde la mismísima hermana de Selena Quintanilla.

Se trata de una playera al estilo vintage que tiene el estampado del nombre Selena y un arte que tiene la imagen de la cantante asesinada el 31 de marzo de 1995, cuando tenía 23 años.

Jennifer López Selena

“Suzette y su familia me enviaron una gran caja de regalo de Selena esta semana y ¡me encantó!. Me puse esta camiseta de Selena de inmediato para ir de compras navideñas. Si te gustan las camisetas de rock and roll… estas camisetas son un regalo super chulo. Selena fue una parte tan importante de mi vida, ¡así que seguro que me verán luciendo estos en el nuevo año! ¡¡¡Gracias familia Q!!!”, escribió la actriz y cantante de 53 años en su más reciente edición de “On The JLo”.