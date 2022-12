¿Incesto? Hermanastros contraen matrimonio pese a críticas

Muchas personas aseguran que “el amor puede estar en cualquier lugar”. Sin importar distancias o idiomas, los enamorados buscan una pareja que los apoye en todo momento, sin embargo, hay ocasiones que la persona adecuada está más cerca de lo pensado.

Te recomendamos: Yanet Garcia enamora a fans con topless y medias de transparencia

Tal como Samuli Eriksson y Matilda Josefiina Eriksson, quienes optaron por contraer matrimonio pese a ser hermanastros . Según medios locales, esto causó el rechazo absoluto de todos sus seres queridos: “Matilda conoció a su esposo en el matrimonio entre su madre y su padrastro”.

Tras tres años de conocerse, ambos decidieron dar “un paso más” y se confesaron la atracción que sentían, para después besarse: “Tardamos dos semanas en empezar a salir y, básicamente, se mudó conmigo enseguida. Me sentí bien y fue natural de inmediato”, explicó Matilda al portal antes citado.

Pese a que la relación marchaba bien, la pareja comenzó a recibir una gran cantidad de insultos por la relación de hermanastros, algunos internautas los tacharon de realizar incesto y romper con lo que “Dios quiere”: “Creo que fue por la confusión de que alguien a quien había llamado hermanastro tenga que llamarse ahora mi esposo”, explicó a la mujer.

Sigue leyendo: ¡No se le sube! Captan a Alex Marin en puesto de comida ambulante

Según lo compartido por el novio, las boda fue todo un éxito: “El sábado 30 de julio de 2022 me sentí privilegiado cuando obtuve el permiso del sacerdote para llamar a esta mujer mi esposa en el futuro”.

En la misma publicación se pueden leer mensajes como “Ustedes son hermanastros, así que no hay nada malo. Sin lazos de sangre y no hermanos reales. Una linda pareja”, “Felicidades por su matrimonio. No deben sentirse mal. Ustedes no llevan la misma sangre”, o “Si tu amigos te critican por eso , no son tus amigos .Felicidades”.

Lo más visto en Publimetro TV: