Norma Lazareno comparte su secreto para mantenerse activa y hermosa a los 80 años

A pesar de tener casi 80 años, Norma Lazareno sigue tan activa como el primer día, además, a muchos les sorprende ver lo bien que se ve, por eso, ha decidido compartir sus secretos de belleza y salud.

Para la actriz, su buen rostro y vitalidad es, en gran parte, gracias a su buena genética, ya que su madre vivió hasta los 104 años, y hasta el momento de vida fue muy activa, y no tenía muchas arrugas tampoco.

No obstante, considera que no todo se ha debido a la genética, pues ella usa sus cremas para el cuidado de la piel que la han ayudado a mantener un rostro con pocas arrugas.

Dice que nunca tuvo necesidad de hacerse una cirugía o inyectarse nada, y actualmente está orgullosa de decir su edad y mostrar las pocas arrugas que tiene, porque según ella, las arrugas son el reflejo de lo que uno ha vivido.

Norma Lazareno baila para mantenerse en forma

Norma Lazareno afirma que el baile es lo que la mantiene en forma, por lo que todos los días baila, al menos unos 30 minutos en un día ocupado, pero que suele dedicarle más tiempo al baile.

“Toda mi vida he bailado y he hecho muchas películas bailando, yo no voy jamás al gimnasio, y mi manera de mantenerme físicamente es bailando, yo bailo en mi casa, pues mínimo media hora”, reveló la actriz ante las cámaras del programa “De primera mano”.

También aseveró que cuando una persona hace lo que ama, nunca trabaja, así que cuando alguien encuentra su vocación y vive de eso, la vida se vuelve mucho más placentera.

Norma Lazareno ya tiene 60 años como actriz, empezó en este medio cuando apenas era una adolescente, y se siente sumamente agradecida por poder seguir ejerciendo esta profesión que tanto ama y le apasiona.