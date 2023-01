Dua Lipa muestra su lado más sexy con revelador atuendo 2023

La popular Dua Lipa sabe cómo jugar en las redes sociales y para iniciar bien el año 2023, decidió compartir una serie de fotografía con un outfit revelador, que desató los “malos pensamientos” entre sus seguidores; incluso Paris Hilton no dudó al enviarle un mensaje a través de su cuenta de Instagram: “Eso es hot”.

“Feliz año nuevo ~ deseándoles paz, amor, salud y felicidad para este año que viene x”, escribió la cantante británica de 27 años, acompañado con varias imágenes con un revelador vestido rosa con un gran escote en la espalda.

Dua Lipa es una mujer inquieta y decidió tener un fin de año glamoroso y provocador, que incitó a sus seguidores y algunos haters a manifestarse en las redes sociales.

“Amiga se te está cayendo el vestido”, “La parte de atrás de este vestido es horrible de ver”, “Me pregunto cómo no se avergüenza de caminar cerca de papá, con un vestido donde se ven sus bragas”, “Chica, tu ropa interior está mostrando ahah, ¿quién rasgó ese vestido?”, “¡No no no! Recuerdo cuando defendías las curvas y estabas en contra de perder peso al comienzo de tu carrera”, comentaron algunos internautas.

Mientras otros señalaron, “No manches Dua tápate, hace un chingo de frío aquí en Puebla”, “Podría ser más bonito que si la tenga tuviera el mismo color del vestido”, “Le quedó grande el vestido parece”, “Nada más hermoso para partir el 2023 que unas fotitos de Duita preciosa”.

Dua Lipa provoca a los malos pensamientos. (Foto: Instagram.)

