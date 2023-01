Maribel Guardia exhibe sus curvas frente al mar

Maribel del Rocío Fernández García, mejor conocida como Maribel Guardia, obtuvo su primer Trending topic del 2023 al compartir una imagen en sus redes sociales para dejar en claro que es uno de los mejores cuerpos del medio artístico y que le gusta presumir a sus 63 años.

Considerada una de las actrices más reconocidas a nivel nacional. Con muchas décadas de trayectoria, la también modelo decidió postear una imagen, en la que luce sus curvas en la playa.

“Así como las olas todo viene y todo se va, todo pasa y todo sana con Dios en tu corazón . #feliz2023 #felizañonuevo, recuerda que cada pensamiento forma tu futuro, es hora de empezar un nuevo año y confiar en la magia de los nuevos comienzos . LQM”, fue su mensaje para el inicio de 2023.

Las reacciones no se hicieron esperar entre los internautas: “A mí no me engañan. Maribel Guardia es un androide cuya misión es hacernos creer que la inmortalidad existe, así como perpetuar el culto al aspecto físico”, “Ella tiene que tener un pacto con él espejo…si o si”, “No más te la pasas humillando”, “Cuantos años ella tiene 25?”.

La primera foto del año:

Maribel Guardia / Yo pic.twitter.com/DfCy2cjIBo — Marcela Yohanny (@marcelayohanny) January 1, 2023