Shakira comparte emotivo mensaje: “Nuestras lágrimas, no son un desperdicio...”

Shakira recordará el 2022 como un año de pruebas y aprendizajes, sobre todo a nivel personal. La cantante colombiana enfrentó duros momentos con algunas críticas y otros de gran apoyo tras revelarse la infidelidad de su entonces pareja Gerard Piqué.

Luego de la gran tormenta mediática llegó la calma y fue la propia Shakira, quien decidió mostrar cómo está su salud mental al inicio de 2023.

La cantautora publicó una emotiva carta en sus cuentas oficiales, que expuso como poco a poco trata de sanar su salud mental.

“Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente”, fueron sus primeras palabras”.

También puede interesarte: Maribel Guardia exhibe sus curvas frente al mar

Para luego continuar, “Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas, no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”, confesó la cantante.

Famosos como Manolo Caro y Antonela Roccuzzo manifestaron su apoyo a la colombiana tras la publicación de la carta en sus redes sociales

“Gracias Shakira, que así sea. ‘Porque hay más gente buena que indecente’”, “Una poeta hecha cantante. We love you queen!!!”, “Mis respetos Shakira, eres un excelente ser humano, te admiro mucho”, “Para atrás, ni para tomar impulso”. Él perdió, no tú”, “Adelante por el futuro hermoso que te espera con tus hijos y familia”, comentaron algunos internautas.

Ay mi Shakira tus metáforas y letras son unas joyas. Te amamos tanto. Dios te tiene preparado grandes cosas — Shak (@ShakiraVnezuela) January 1, 2023

Piqué no ha dicho ni una sola palabra desde la ruptura. Ya va siendo hora de que lo superes. Todos hemos sufrido y/o sufriremos algo similar. — Angel Varela (@litovarela) January 1, 2023

“Ese es el tipo de verso que nos gustaría escuchar en tus canciones. La Shakira de antes. La letrada que nos impulsaba a leer para entenderle las analogías de sus creativas y conmovedoras letras. No te has perdido, ahí estás… Vuelve”, “Leí cada palabra con mucho sentimiento. Espero que este año que apenas acaba de comenzar sea un año lleno de amor y que pueda. Sanar todas las heridas por muy profundas que sean. Merecemos el amor más bonito del mundo. Tqm”, agregaron otros.