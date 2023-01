Jerry Velázquez de ‘Me caigo de risa’ y ‘Backdoor’ revela que es gay

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor y cantante yucateco Jerry Velázquez, quien recientemente protagonizó la cinta ‘Mi suegra me odia’ junto a la actriz Itatí Cantoral, reveló que es gay, “Soy gay, y me hace muy feliz poder decirlo”, expresó al inicio del metraje.

Jerry Velázquez de ‘Me caigo de risa’ revela que es gay. / Foto: Facebook

Jerry Velázquez actualmente es miembro del elenco en el programa para televisión abierta ‘Me caigo de risa’ y de ‘Backdoor’ para T.V. de paga, sin embargo, saltó a la fama gracias al reality show ‘High School Musical: La Selección’ transmitido por TV Azteca durante 2007. Asimismo, también participó en los shows ‘Violeta’ y ‘Cuando toca la campana’.

Para cerrar el año, el también actor de doblaje compartió un video en todas sus redes sociales titulado, “Somos muchos, no estás solo”, donde ante sus miles de seguidores compartió que es gay, “Hola, oigan, tenía mucho tiempo queriendo decir esto, ‘Soy gay’, me hace muy feliz poder decirlo y sé que no es una sorpresa”, dijo al inicio del video.

“Llevaba mucho tiempo cuestionándome, ¿Por qué a pesar de que deliberadamente lo he dejado tan claro como he podido, nunca me he atrevido a decir las palabras tal cual?, y es, porque siempre me sentí protegido al tener el beneficio de la duda”, dijo Jerry Velázquez.

Soy gay :) aquí pueden ver el video completo 👉🏻 https://t.co/V5nCo5db71 Y a los que me han dicho “ay, por favor, siempre supe”… No se trata de eso. Véanlo 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/jyoOq2jGL4 — Jerry Velázquez (@jerryvelazquez) December 30, 2022

Y siguió, “Si no confirmaba que soy gay, la gente que no me conoce no podía asegurarlo y yo no tenía que enfrentarme a sus prejuicios; por miedo a esos prejuicios es que evito decirle a personas que considero más conservadoras, también evito darle la mano a mi novio en la calle por miedo a que alguien nos haga algo”, compartió.

“Me intimida mucho estar entre un grupo de heterosexuales que saben que soy gay porque me da miedo que crean que les quiero tirar la onda, entonces modifico como me porto y hablo distinto, soy más masculino, menos cariñoso, más indiferente para que no se sientan cómodos con mi presencia”, dijo.

“Eso es lo que me pasa en general: evito que los extraños se enteren que soy gay para no incomodarlos, y entonces tengo que mentir u omitir partes de mi vida para no hacerlos sentir mal por algo que en pleno 2022 ya deberían entender pero al final el que está incómodo soy yo; tal vez no tan incómodo como si me rechazaran o agrediera, pero incómodo al fin de cuentas, limitado por el miedo”, explicó.

Durante el mismo video, dijo que le daba miedo que el público, directores y productores sepa que es gay por culpa de los prejuicios, “Me da miedo que estos prejuicios me hagan perder oportunidades de trabajo” y agregó que solo sí se sienten seguros, le gustaría invitar a las personas a que ‘salgan del clóset, puntualizó Jerry Velázquez.

