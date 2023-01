Brendon Urie de ‘Panic! at the Disco’ será papá

Brendon Urie de ‘Panic! at the Disco’ estaría esperando a su primer hijo. / Foto: Getty Images

Se reveló que el cantautor de 35 años de edad, Brendon Urie, estaría esperando a su primer hijo, esto después de que su amigo Pete Wentz filtrara la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales donde se puede ver al vocalista de ‘Panic! at the Disco’ junto a su esposa Sarah Orzechowski con lo que parece ser una baby bump.

Brendon Urie de ‘Panic! at the Disco’ estaría esperando a su primer hijo. / Foto: Getty Images (Mike Coppola/Getty Images)

En 2008 la actriz Sarah Orzechowski y el cantautor Brendon Urie se conocieron cuando este se encontraba de gira pero fue hasta varios meses más tarde cuando comenzaron a salir, y en septiembre de 2011 anunciaron su compromiso, y tras 19 largos meses, la pareja llegó al altar en abril de 2013.

Brendon Urie de ‘Panic! at the Disco’ sería papá

Sin embargo, tuvo que pasar casi una década para que el vocalista de Panic! at the Disco y la creadora de contenido tomaran la decisión de convertirse en padres. Estos rumores comenzaron gracias a que Pete Wentz integrante de Fall Out Boy compartió un video donde se le ve cocinando, aunque esto no fue lo que llamó la atención de los fans, ya que, en el fondo notaron una fotografía muy peculiar.

A los seguidores de ambas bandas no se les escapa nada, y solo tuvieron que hacer zoom para notar que en el fondo de la cocina de Pete Wentz se encontraba una fotografía donde aparece Brendon Urie abrazando a su esposa con lo que parece una pancita de embarazo por lo que se espera que en 2023 nazca su primogénito.

Brendon Urie de ‘Panic! at the Disco’ y Taylor Swift en 2019. / Foto: Getty Images (Ethan Miller/Getty Images)

Solo tuvieron que pasar varios minutos para que el integrante de Fall Out Boy se diera cuenta de su error y borrara la publicación por lo que con esto se confirmaría la noticia. Hasta este momento, Urie no se ha pronunciado al respecto.

Pete Wentz y Brendon Urie. / Foto: Instagram

Lo más visto en Publimetro TV: