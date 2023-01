Lucerito Mijares comparte su verdadero sueño, ¿seguirá los pasos de sus padres?

Hace poco, Lucerito Mijares tuvo un encuentro con la prensa donde agradeció todo el amor que ha recibido del público, y de la oportunidad que le han brindado sus padres de cantar junto a ellos.

La hija de ‘La novia de América’ ha demostrado que heredó el don para el canto de sus padres, así lo dejó en evidencia el año pasado cuando se presentó con ellos en varios conciertos.

“La verdad yo me siento muy afortunada de que me inviten a los conciertos como de mis papás, como de Daniela Romo, les agradezco mucho a todos por darme esta oportunidad”, expresó Lucerito Mijares a la prensa y agregó: “Pues creo que afortunadamente la gente me quiere bastante y eso les agradezco muchísimo y que mis papás me han cuidado muchísimo”.

A Lucerito Mijares le apasiona el teatro musical

Cuando le preguntaron si quería dedicarse al ámbito artístico como sus padres, en concreto, al canto, la hija de Manuel Mijares aseguró que sí, pero lo que más le atraía era el teatro musical.

“A mí me encanta el teatro musical, creo que sería una de las cosas que haría y creo que va muy bien con la cantada, entonces creo que sí”, contestó Lucerito Mijares.

Cuando le preguntaron si le gustaría grabar un álbum, contestó que sí pero ahora está enfocada en sus estudios. “Ojalá, primero acabar la prepa, seguir estudiando, también para no arriesgar mucho, pero a ver si ya pronto”.

En lo referente al teatro musical, le preguntaron qué obra le gustaría llegar a protagonizar alguna vez. “Wicked me encanta, pero creo que sí es dificilérrimo, pero bueno, a estudiar y a ver qué sale”.