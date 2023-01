Alejandro Sanz brinda alegría a los niños en el Día de Reyes

Alejandro Sanz se convirtió -por primera vez- en el Rey Melchor en 2020, en esa ocasión repartió juguetes entre los niños en la llamada Cabalgata de Cádiz, en España.

Ahora, el músico repitió la aventura y así lo informó en su redes sociales para la noche de Reyes.

“Melchor sigue en mí ? Esta noche nos vemos que voy cargaíto de juguetes”, compartió el cantante y compositor.

Alejandro Sanz brinda alegría como Rey Mago

Los internautas enviaron algunos mensajes para el Rey Melchor, “Yo le voy a pedir a los Reyes un besito tuyo para comenzar bien el año. Ojalá me lo regale”, “El Rey Melchor mas guapo de todos”, “Que lindo nuestro Melchor! El mejor Rey Mago”, “El rey que todos queremos en nuestras vidas”, “El Rey Melchor es el más guapo... lo siento por Gaspar y Baltasar”.

Alejandro Sanz dará un recorrido para brindar alegría a los pequeños que no pasan por un buen momento, con la idea que no se pierda la tradición y que no olviden la magia de los Reyes Magos.

Se prepara para México

Después de cuatro años desde que lanzó su último disco de estudio, Alejandro Sanz vuelve a conquistar el mundo musical con su nueva producción discográfica #ELDISCO. Por ello, el artista español, anuncia que llegará a nuestro país para promocionar su nuevo material con #LAGIRA.

El concierto en la Ciudad de México será el próximo 7 de noviembre en el Foro Sol y las fechas de su tour por el interior de la República Mexicana, serán las siguientes: