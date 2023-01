¿Quién es Genaro Lozano? el nuevo presentador de noticias que sustituirá a Paola Rojas

Para el mundo informativo hay un cambio importante en la cadena Televisa por la salida de la periodista Paola Rojas quien era la imagen del noticiero ‘Al Aire’, para darle paso a una nueva figura que llevará las riendas del matutino. Se trata de Genaro Lozano quien también ha tenido una importante trayectoria en México como politólogo con experiencia en análisis de diversos temas y asume desde el 9 de enero, la responsabilidad de informar en ‘Ahora por las Mañanas’.

¿Quién es Genaro Lozano?

En el lugar de Paola Rojas quedará el politólogo y periodista Genaro Lozano, quien se dio a conocer como el vocero del movimiento #YoSoy132 y posteriormente recibió su primera oportunidad de trabajo como conductor en 2012 en el programa Sin Filtro de Foro TV, donde se desempeñó como moderador, mientras que en 2016 se convirtió en el titular del programa Foro Global. Lozano es Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una Maestría en Ciencia Política - Política Estadounidense por The New School for Social Research.

¿Cuál es el lado oscuro de Genaro Lozano?

Conociendo un poco del pasado de Genaro Lozano, el conductor de noticias también es reconocido por ser uno de los íconos LGBTTQI+ más destacados de la televisión mexicana, sin embargo, esa parte de su vida ha decidido sacarla de sus redes sociales e iniciar con buen pie su proyecto.

El nuevo presentador en su cuenta de Instagram hizo una publicación donde reseñó: “A partir del lunes 9 de enero de 2023 les espero ahora #PorlasMañanas en @canalestrellas. Información puntual y temas de conversación”, apuntó.

Inmediatamente sus seguidores reaccionaron con buenos comentarios: “Felicidades, eres increíblemente brillante y estoy seguro que el éxito te acompaña dondequiera que vayas”, “Por fin!!! Un programa interesante y con temas verdaderos”, “¡Felicidades, Genaro! Va a ser muy agradable verte por las mañanas”.

“Qué chido, Genaro, te admiro por muchas de las posturas que has tomado en temas relevantes para el país. Me alegra saber que ahora podrás compartir esa forma de pensar por las mañanas en México”, agregaron algunos internautas.