Jason Statham revela lo que nunca haría en el cine

Jason Statham tiene una mirada dura y un rostro poco expresivo, que se transforma al sonreír para demostrar que es un hombre que le gusta divertirse, aunque sea un poco tímido. El actor británico, de 55 años, compartió cómo fue su regreso al cine con Agente Fortune: El gran engaño (Operation Fortune), de la mano del cineasta Guy Ritchie.

El actor y director se volvieron a reencontrar en la pantalla con mucho estilo para contar la historia del súper espía Orson Fortune, dentro de una comedia que tiene un poco de acción y suspenso.

“Es la quinta vez que trabajo con Guy, ya nos conocemos muy bien y entendemos el lenguaje para las escenas de acción, es muy divertido pero a la vez estricto. La verdad es que quería otra coartada que me diera una razón para volver a trabajar con él, porque tenemos muchas cosas en común al momento de hacer una película”, compartió Jason Statham.

Conocido por interpretar personajes en varias películas de acción y suspenso que suelen ser duros, valientes o violentos, reconoció que ser un “chico malo” tiene sus ventajas.

“El género de las películas de acción es muy difícil de saciarse en términos de actuación, me gusta la adrenalina y generar sentimientos encontrados, es decir me puedes odiar o amar. Me gusta estar detrás de la historia, porque me gustan los proyectos que tengan algo bueno que decir. No estoy tratando de alejarme de algo que amo y disfruto, como es la acción”, puntualizó.

Reveló que le ha tocado trabajar con las figuras que han marcado este género, pero sus grandes influencias son Bruce Lee y Sylvester Stallone.

“Puedo decir in dudar que mis películas favoritas son las del género de acción. Me gusta hacer personajes en la pantalla, aunque a veces me gustaría escribir guiones, ya me di cuenta que no es una habilidad que poseo, pero estoy trabajando en eso”, dijo con una leve sonrisa.

Jason Statham interpreta al súper espía Orson Fortune, quien debe detener una venta de armas que involucra al multimillonario traficante de armas Greg Simmonds (Hugh Grant). La misión de salvar el mundo descubre que Fortune se une a regañadientes con algunos de los mejores agentes del mundo y la estrella de cine más grande de Hollywood, Danny Francesco (Josh Hartnett).

“La acción en el cine es como un impulso natural, es lo más parecido a morir y vivir al mismo tiempo” — Jason Statham, actor

Para el actor británico, que se ha convertido en un icónico hombre de acción en la pantalla grande, a lado de figuras como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris entre otros, le gustan las escenas reales y sin dobles.

“Puedo decir que tengo una buena condición, gracias al entrenamiento duro y las artes marciales que son las que me dan la fortaleza física y emocional. Soy un hombre de la vieja escuela, la mayoría de mis héroes en pantalla son como los de antaño. De esos con mucha frialdad relajada. Si soy malo, es culpa de todos esos hombres de acción que me inspiraron en el pasado”.

Statham pareciera un hombre duro y sin miedo, al preguntarle cuál sería su debilidad, respondió, “Hay una cosa que nunca he intentado hacer y es volar uno de esos trajes aéreos o de alas (Wingsuit), no es por miedo (risas). No tengo muchos obstáculos en el deporte físico, porque siempre estoy listo para los desafíos. Tengo claro que no será para siempre, así que lo disfruto mientras dure”.

Personajes en la pantalla

Por último, reveló qué piensa sobre la imagen de malo que pudiera tener entre alguna parte de la gente.

“La mayoría de mis personajes son de hombres duros, quizá no me han visto sonreír mucho, no sé si eso es bueno o malo. Llegué a una edad, en la que busco otras formas de expresarme en la pantalla y tratar de hacer cosas diferentes. Me gusta la posición que tengo ahora, me gusta el trabajo y lo que estoy haciendo. Y tengo muy claro que no quiero volver a vender relojes en la calle para ganarme la vida, esa es mi mayor motivación de vida”, concluyó.

También señaló que tiene claro que nunca lo buscarán para hacer una comedia romántica o hacer a un hombre tierno, “soy conocido por golpear personas y por hacer reír, ese es mi territorio”.

Agente Fortune: El gran engaño

El trabajo entre Jason Statham y Guy Ritchie se remonta a 24 años atrás, desde el estreno de Lock, Stock and Two Smoking Barrels , que marcó el debut de Ritchie como director y el lanzamiento de Statham al estrellato cinematográfico.

El espía Orson Fortune (Jason Statham) debe rastrear y detener la venta de una nueva y letal tecnología de armas manejada por el multimillonario corredor de armas, Greg Simmonds (Hugh Grant). De mala gana, junto con algunos de los mejores agentes del mundo, Fortune y su equipo deben reclutan a la estrella de cine más grande de Hollywood, Danny Francesco, para que los ayude en su misión encubierta para salvar el mundo.

114 minutos tiene de duración la cinta Agente Fortune: El gran engaño.

