Estas son algunas celebridades que sufrieron accidentes en la nieve

El pasado 1 de enero, Jeremy Renner fue tendencia en internet luego de que se diera a conocer que el actor tuvo un complicado accidente que habría puesto su vida en peligro, y es que al parecer todo ocurrió en un intento de quitar la nieve para poder liberar el paso y así facilitar el camino hacia su hogar, pero el sistema de seguridad del auto quitanieves falló y pasó encima de sus piernas.

La noticia dejó impactado a todos sus fans, que se mantienen escribiendo mensajes de apoyo para su pronta recuperación, y aunque en el momento se sabe muy poco sobre lo ocurrido, el famoso apareció en redes sociales para agradecer a todos por sus palabras. “Gracias a todos por sus amables palabras. Estoy demasiado complicado ahora para escribir. Pero les mando amor a todos”, escribió en la descripción de la fotografía en donde aparece en el hospital.

Para muchos suele ser muy agradable y hasta hermoso este fenómeno climático, pero lo cierto es que en abundancia es muy peligroso y puede causar este tipo de accidentes. Estos son algunos artistas además de Jeremy Renner que han tenido accidentes en la nieve.

Natasha Richardson

La reconocida actriz de ‘Juego de Gemelas’, estuvo unos días en el resort de ski Mont Tremblant de Quebec junto a su hijo mayor, lo que no se esperaba era que durante una clase para principiantes tendría una caída que un poco después le causaría la muerte.

Y es que la famosa se dio un golpe fuerte contra la nieve dura, lo cual obligó a su instructor a llamar a los paramédicos. La actriz en ese instante firmó un documento en donde rechazaba la asistencia médica, ya que afirmaba que estaba bien y hasta llegó a su habitación para contarse a su esposo lo sucedido.

Un poco después, Richardson comenzó a presentar síntomas de confusión y por ese motivo una ambulancia la trasladó hasta el hospital local, el hematoma que se le fue formando le causó muerte cerebral, Natasha fallece el 18 de marzo de 2009 a los 45 años de edad.

Gaspard Ulliel

El actor francés de 37 años se encontraba en uno de sus mejores momentos. En el año 2022 decidió tomarse unos días de descanso en la nieve, por lo que fue a una estación de esquí de Tarentaise ubicada en la región de Auvernia- Ródano- Alpes.

El famoso decidió lanzarse para esquiar en una de las pistas y chocó contra otro esquiador en el cruce de dos pistas que a simple vista no parecían peligrosas, pero esta vez Ulliell no llevaba casco por lo que el golpe en la cabeza fue más fuerte y lo dejó inconsciente en la nieve, no se sabe si esto se debió al choque a la caída, lo cierto es que el actor fue trasladado en helicóptero a un hospital en Francia, pero a pesar de todos los esfuerzos, falleció el 19 de enero de 2022.

Michael Shumacher

Exactamente el 29 de diciembre de 2013, Michael Schumacher sufrió un grave accidente en los Alpes Franceses mientras practicaba esquí junto a su familia, en ese momento se salió de la pista y golpeó su cabeza contra una roca, el impacto fue tan fuerte que su casco se rompió y le causó traumatismo craneoencefálico severo, con hematomas intracraneales y edema cerebral difuso.

En el primer parte médico se informó que se le tuvo que practicar una cirugía de manera inmediata. “Ha necesitado inmediatamente una intervención de neurocirugía. Se encuentra en estado crítico.

El expiloto de fórmula 1 quedó inmerso en un coma profundo y desde entonces su familia decidió guardar silencio y levantar un cerco mediático sobre su estado de salud, para evitar que esta información salga a la luz pública.

La esposa de Schumacher comentó en un documental de Netflix las razones por las que tomaron esta decisión de no informar sobre el estado de salud del alemán.