¿Por qué Mayeli Alonso y Lupillo Rivera se separaron? Esto dijo la empresaria

En el año 2019, Mayeli Alonso y Lupillo Rivera dieron a conocer su separación, y desde ese momento ha dado mucho de qué hablar, pues al ser dos personajes que pertenecen al mundo del espectáculo, los rumores y las polémicas sobre su ruptura han sido diversos, ya que en algunas declaraciones ambos se culpan por esto.

A pesar de todo esto, a lo largo de estos tres años nunca se había dado la razón exacta sobre su divorcio o todo lo que conllevó al mismo, hasta este martes 3 de enero que Mayeli Alonso decidió romper silenció y a través de una trasmisión en vivo que realizó con el objetivo de promocionar los nuevos cosméticos de su línea, en donde se desvió un poco de tema para revelar como fue que ocurrió su separación.

Y aunque en su momento se especuló que hubo infidelidad de su parte, en donde incluso se habló hasta de tríos sexuales, la empresaria asegura que no fue así, y que sus problemas empezaron cuando ella se realizó una cirugía en donde su recuperación fue algo complicada y al mismo tiempo una amiga (cuyo nombre no fue revelado), la invitó a una fiesta infantil, pero debido al estado en que ella se encontraba no pudo asistir, así que decidió enviar a Rivera para que cantara las mañanitas junto a una banda.

Lo que esta no se esperaba es que la mujer le comentó al cantante que Mayeli habría recibido flores del doctor que la intervino, y le pidió tener cuidado con ella.

“Obviamente me iba a mandar flores él, y también su mujer y esposa porque ella es la directora del hospital”, explicó.

Asimsimo, Mayeli aclaró que si hubo un arreglo floral, pero que este se debía a que ella se sentía mal, pero que no era nada del otro mundo y que también le envió un arreglo a todas las mujeres con las que compartió piso en el hospital.

Al parecer Lupillo sostuvo conversación con la supuesta amiga de Alonso y con el paso del tiempo, trató de encontrar la manera de verificar los likes y comentarios que ella realizaba en redes sociales.

“Me lo contaron, que ella tenía pruebas (supuestamente) de que yo me había visto con alguien. Llega a la casa (Lupillo) y le pregunta a mis asistente si le he sido infiel”, dijo.

Asimismo, Mayeli también afirmó que a pesar de haber pedido pruebas a la supuesta amiga que le dijo sobre el doctor, nunca logró encontrar nada, puesto que era algo que nunca había ocurrido