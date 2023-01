Así luce hoy Karina Yapor, la mujer que destapó los delitos del clan Trevi-Andrade

En 1998, con la publicación del libro ‘La Gloria por el Infierno’, escrito por la ex-corista Aline Hernández, comenzaron los primeros testimonios sobre los abusos y humillaciones que recibían las jóvenes que trabajaban con Sergio Andrade, representante y expareja de Gloria Trevi. Sin embargo, no fue hasta un año después, cuando los padres de una joven llamada Karina Yapor lo acusaran formalmente de rapto, para determinar su captura meses después.

Karina Yapor tenía 14 años cuando fue ‘reclutada’ por Andrade, para que formara parte del grupo de corista de la cantante, Gloria Trevi. Sin embargo, todo fue un engaño.

Gracias a la denuncia realizada por los padres de Yapor, se destapó todo un escándalo que involucraba delitos de rapto, violación equiparada y corrupción de menores de edad.

Tras años de investigación, donde se encarceló a Gloria Trevi, María Raquenel Portillo “Mary Boquitas”, Marlene Calderón, y por supuesto Sergio Andrade, la joven Yapor decidió alejarse del foco público.

Actualidad de Karina Yapor

Tras el escandalo del Clan Trevi - Andrade, Yapor se mudó a Estados Unidos, donde estudió Comunicación Social, y comenzó una carrera en la conducción de noticieros, trabajando para Telemundo y Univisión.

En el 2007 estuvo casada con el periodista Aaron Duarte, pero se divorció después de ser víctima de violencia doméstica.

Yapor es madre de 5 hijos, y dedica una parte del contenido que realiza en redes sociales para darles apoyos a las mamás de niños con autismo.

Sobre el episodio con el Clan Trevi - Andrade, la mujer escribió un libro llamado ‘Revelaciones’ en la que contó los escalofriantes momentos que vivió con Sergio Andrade y donde acusó a Gloria Trevi y Mary Boquitas de ser las encargadas de reclutar chicas menores de edad bajo las órdenes del productor musical veracruzano. Sin embargo, en la actualidad considera que ese capítulo ya lo cerró.

“Con Gloria Trevi, Sergio Andrade o María Raquenel Portillo no ha vuelto a tener comunicación. No he tenido contacto, no he vuelto a hablar con nadie relacionado con ese juicio que se llevó a cabo hace 17 años... Para mí es un capítulo cerrado’, recalcó. “No les guarda rencor, pues tengo perdón en mi corazón hace muchos años. El perdón te hace libre, te da libertad... El que perdones a una persona no quita lo malo que esa persona hizo, no lo hace inocente de lo que haya hecho, el perdón te da la oportunidad a ti como ser humano de dejar la justicia a quien le corresponde, que es Dios”, dijo en entrevistas años atrás.