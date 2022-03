Valentina de la Cuesta: Hija de Sergio Andrade comparte cómo es la relación con su padre

Sergio Andrade es conocido por el escándalo que protagonizó junto a Gloria Trevi y Mary Boquitas del clan “Trevi-Andrade”. Es quien provocó que los tres quedaran detenidos por los delitos de secuestro, violación agravada y corrupción de menores. Ahora es Valentina de la Cuesta, su hija con Karla de la Cuesta, quien realizó una serie de polémicas declaraciones sobre su padre.

Fue a través de una entrevista con TVNotas que Valentina reconoció que no tiene intención de contactar a Sergio porque lo considera un abusador sexual y está al tanto de todo lo que hizo, por lo que prefiere mantenerse alejada de él. Además, confirmó que su padre tampoco quiso comunicarse con ella.

“Me alejo de cualquier tipo de agresor o traficante de personas que no respete las fronteras de nadie. Desafortunadamente, él es el mayor agresor, así que siempre me mantendré alejado de él”.

También confirmó durante la conversación que su madre, Karla de la Cuesta, no ha mantenido contacto alguno con el exproductor musical. Además, se casó con un maravilloso hombre al que considera un padre, por lo que nunca necesitó de Sergio.

Valentina de la Cuesta habla de la relación de sus padres y su tía

Por otro lado, Valentina fue cuestionada sobre si su padre tuvo relaciones al mismo tiempo con su madre, Karla de la Cuesta, así como con su tía Carola de la Cuesta, la joven respondió: “Sí”. En este caso, su primo Milton, hijo de Carola, también es su medio hermano, Valentina asegura que lo ama con todo el corazón y está unida a él.

“Mi primo hermano es tres meses mayor que yo y también es mi medio hermano; Siempre lo he amado más que a la mayoría de las personas, estoy conectado con Milton y siempre quise que me amara con todo su corazón. Supe que Milton era hijo de Sergio Andrade cuando tenía 10 años”.

También le preguntaron a Valentina si acepta que no la mezclen con su padre como cantante, a lo que respondió enfáticamente que no. La verdad es que no necesitó su ayuda para lanzar su canción “Espectro Nebular”. Sin embargo, en otras ocasiones se ha revelado que el hecho de ser hija de Sergio Andrade no es un impedimento en su carrera. “Tomaré estas oportunidades para que la gente pueda ver a Valentina y para mi comodidad y mi carrera, eso es lo único que me importa en la vida”.

Valentina de la Cuesta es activista

Aunque no lo conoció, Karla asegura haber cometido un delito sexual y por eso puede que ella no quiera tener ningún tipo de relación. La joven veinteañera se convirtió en una activista, y actualmente ayuda a las mujeres víctimas de maltrato y violencia. Asimismo, no puede negar que ha sacado parte del talento de su padre y también se dedica al canto y la actuación, y hace unos meses lanzó su tema “Espectro nebular”.

Valentina de la Cuesta también es influencer pues logró 36 mil seguidores en Instagram, la red social en la que que además de compartir su día a día y desafíos como activista, muestra su talento como modelo. En TikTok tiene más de un millón de seguidores.

