Un abierto Príncipe Harry confiesa cómo perdió la virginidad a los 17 años

La autobiografía del Príncipe Harry, titulada “Spare” salió a la venta de manera oficial este miércoles 4 de enero del 2023. Los secretos de la familia real, enfocados en el Duque de Sussex causan revuelo en el mundo del espectáculo, que sigue de cerca lo que ocurre con la realeza británica.

Uno de los tantos relatos que hay en el libro autobiográfico, es la manera en la que el Príncipe Harry perdió la virginidad a los 17 años. Califica el momento como humillante ya que lo hizo con una mujer mayor y en un lugar público.

Creyó que lo habían descubierto y por días cargó con el peso de que la situación podría salir, con todo y fotografías, en los tabloides de Inglaterra y el mundo entero. Sin embargo, después corrió con la suerte de que nadie lo supo, hasta ahora que lo cuenta en “Spare”, su autobiografía.

¿Cómo y con quién perdió la virginidad el Príncipe Harry?

De acuerdo con su relato, citado por el portal Quien, el Duque de Sussex tuvo su primera experiencia sexual con una mujer mayor, de quien no quiso revelar su identidad. Dice que se trata de una fanática de los caballos y que lo “trató como a un semental”.

Asimismo, en su relato añade que la rápida escena ocurrió en un campo, justo detrás de un Pub (bar en Inglaterra) muy reconocido en suelo británico.

Pensó que lo habían pillado, ya que Marko, uno de los guardaespaldas reales lo increpó para decirle que quería descubrir la verdad. Sin embargo, a lo que el trabajador se refería, era un supuesto rumor de aquel entonces (año 2001), que decía que Harry estaba consumiendo drogas.

“Sospeché que se refería a mi reciente pérdida de la virginidad, un episodio humillante con una mujer mayor a la que le gustaban los caballos y que me trataba como a un joven semental. La ‘monté’ rápidamente, después de lo cual me dio una palmada en el trasero y me envió lejos”, dice en la autobiografía.